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Grand Yoff : trois individus interpellés pour offre ou cession de chanvre indien, 1 kg et 16 cornets saisis entre la Cité Sonatel et Arafat

Auteur: Mor Mbaye Cissé

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Grand Yoff : trois individus interpellés pour offre ou cession de chanvre indien, 1 kg et 16 cornets saisis entre la Cité Sonatel et Arafat

Grand Yoff : trois individus interpellés pour offre ou cession de chanvre indien, 1 kg et 16 cornets saisis entre la Cité Sonatel et Arafat

Le commissariat d'arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 13 novembre 2026, à l'interpellation de trois individus soupçonnés d'offre ou de cession de chanvre indien. L'opération, menée entre la Cité Sonatel et le quartier Arafat, a permis de saisir un kilogramme de cette substance ainsi que seize cornets déjà conditionnés.

Dans la matinée du 13 novembre 2026, les éléments du commissariat ont été informés qu'un individu, déjà connu pour des faits similaires, se livrait à la cession de chanvre indien dans le secteur de Senzela, à Grand Yoff. Un dispositif de surveillance a aussitôt été déployé sur les lieux. Les policiers ont alors vu le suspect sortir d'un domicile situé en face de son lieu de travail, où il manipulait manifestement des produits prohibés.

Interpellé sur place, l'homme a fait l'objet d'une palpation de sécurité. Elle a permis de découvrir sur lui une quantité importante de chanvre indien en vrac, mélangé à du tabac, ainsi que 82 500 francs CFA. La perquisition du domicile d'où il était sorti a ensuite conduit à la découverte d'un kilogramme de chanvre indien, dissimulé près de la porte d'entrée dans un sachet enveloppé de papier journal.

Le suspect a décliné son identité : il s'agit de M. Kounta, âgé de 46 ans commerçant domicilié au quartier Arafat.

Lors de son interrogatoire sommaire, M. Kounta a cherché à minimiser sa responsabilité pénale. Il a contesté être le propriétaire du kilogramme de chanvre saisi. Il a en revanche reconnu que la substance en vrac trouvée sur lui était destinée à sa consommation personnelle. Il a précisé l'avoir achetée 5 000 francs CFA à un individu dénommé S., connu du service pour son implication dans le trafic de stupéfiants.

Dans la foulée, l'exploitation d'un second renseignement opérationnel a conduit les policiers dans le secteur de la Cité Sonatel. Ils y ont surpris un individu en flagrant délit de conditionnement de chanvre indien à l'intérieur de sa chambre. La perquisition et la fouille ont permis de saisir sur lui cinq cornets de chanvre indien dissimulés dans des enveloppes, trois paires de ciseaux et 7 000 francs CFA.

L'intéressé a déclaré se nommer W. Seck. Âgé de 23 ans , il est commerçant et domicilié à la Cité Aliou Sow.

M. Kounta et W. Seck ont été placés en garde à vue pour les infractions qui leur sont reprochées.

Poursuivant leurs investigations et l'exploitation du renseignement opérationnel, les policiers ont interpellé un troisième individu à son domicile, au quartier Arafat, à proximité du marché. La visite domiciliaire a permis de découvrir onze cornets de chanvre indien et un couteau, dissimulés dans un baril en plastique et sous des papiers journaux.

Interrogé sur son identité, l'homme s'est présenté comme A. Diallo. Âgé de 23 ans , il exerce la profession de carreleur et réside à Grand Yoff.

A. Diallo a reconnu sans ambages être le propriétaire des produits stupéfiants saisis. Il a expliqué les avoir reçus en vrac d'un individu dénommé « Pabi – Thieré », avant de les conditionner lui-même en cornets pour les revendre aux consommateurs du secteur. Il a justifié son acte par la nécessité de faire face à des charges médicales.

Au terme de l'opération, la drogue saisie (un kilogramme de chanvre indien et seize cornets), la somme de 89 500 francs CFA, l'arme blanche et le matériel de conditionnement ont été placés sous scellés. Les trois mis en cause sont en garde à vue et l'enquête se poursuit.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le commissariat d'arrondissement de Grand Yoff a interpellé trois individus soupçonnés d'offre ou de cession de chanvre indien lors d'une opération menée entre la Cité Sonatel et le quartier Arafat. - L'opération a permis de saisir un kilogramme de chanvre indien, seize cornets, 89 500 francs CFA, une arme blanche et du matériel de conditionnement. - Les trois mis en cause, identifiés comme M. Kounta (46 ans), W. Seck (23 ans) et A. Diallo (23 ans), ont été placés en garde à vue et l'enquête se poursuit.
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