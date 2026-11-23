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Auteur: Cheikh CAMARA (Correspondant à Thiès)

Grève de l'intersyndicale de la boulangerie : "Un mot d'ordre pas suivi à Thiès" (Service du Commerce)

Aucun arrêt de production du pain n'a été observé à Thiès, ce lundi 23 novembre 2026, 1er jour d'une grève de 72 heures, décrétée par l'intersyndicale de la boulangerie du Sénégal.

C'est ce que renseigne le chef du service régional du Commerce de Thiès, le commissaire aux enquêtes économiques, Khadim Ndiaye. Il dit veiller au grain, avec ses équipes, pour éviter toute perturbation.

Il renseigne que sur 116 boulangeries de la région, dont 42 dans le département de Thiès, 44 à Mbour et 30 à Tivaouane, le pain est disponible dans tout les circuits habituels de distribution.

Un mot d'ordre de grève décrié par le président de l'antenne régionale de SOS Consommateur qui dit constater qu'à « Thiès cette grève n'est pas suivie ».

Ciré Balley Diallo se félicite de la position responsable de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) qui s'est démarquée de l'intersyndicale.

Elle a invité ses membres à poursuivre normalement leurs activités, se désolidarisant totalement de ce mot d'ordre qui est « précipité, préjudiciable aux ménages sénégalais et à l'équilibre des boulang

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Aucun arrêt de production du pain n'a été observé à Thiès le lundi 23 novembre 2026, premier jour d'une grève de 72 heures décrétée par l'intersyndicale de la boulangerie du Sénégal. - Le chef du service régional du Commerce de Thiès, Khadim Ndiaye, indique que sur 116 boulangeries de la région, le pain est disponible dans tous les circuits habituels de distribution. - Le président de l'antenne régionale de SOS Consommateur, Ciré Balley Diallo, constate que la grève n'est pas suivie à Thiès et se félicite que la FNBS se soit démarquée de l'intersyndicale.