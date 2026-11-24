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Auteur: Cheikh CAMARA

Grève des boulangers : l'État dit non à la baguette à 210 FCFA et garantit le pain partout au Sénégal

Le ministère de l'Industrie et du Commerce, dans un communiqué de presse, a tenu à rassurer les populations sur la continuité de l'approvisionnement en pain sur toute l'étendue du territoire, à la suite de l'annonce de l'arrêt de travail dans certaines boulangeries, une grève de 72 heures, les 23, 24 et 25 novembre 2026, décrétée par l'intersyndicale de la boulangerie du Sénégal.

​Le ministère réaffirme, par la même occasion, son attachement viscéral au dialogue constant avec l'ensemble des acteurs de la filière. « Dans le contexte économique actuel marqué par des défis importants, le gouvernement a fait le choix irrévocable de la stabilité », indique le ministre, le Dr Serigne Guèye Diop. À cet égard, le ministère tient à souligner avec fermeté que le prix de vente de 210 francs CFA, proposé par certains boulangers, est inacceptable au vu de la situation économique du pays.

​Et de soutenir : le pain étant un produit de grande consommation, toute augmentation non concertée et unilatérale est contraire à la nécessité impérieuse de préserver le pouvoir d'achat des ménages. Conscient des contraintes réelles auxquelles font face les professionnels du secteur, l'État privilégie une approche structurelle plutôt qu'une révision immédiate des prix.

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​La réflexion et les actions du ministère s'articulent autour de plusieurs axes majeurs pour améliorer la rentabilité de la filière : « la réduction des charges d'exploitation : étude de pistes d'allègement sur les volets fiscal, douanier et énergétique (notamment via le recours à l'énergie solaire) » ; « la modernisation et l'assainissement : accompagnement technique pour la modernisation des outils de production et le renforcement des normes d'hygiène ».

​Aussi « une meilleure organisation de la filière : optimisation des circuits de distribution, avec notamment le développement de points de vente réglementés, en étroite collaboration avec les collectivités territoriales ». Cette stratégie de transformation, selon le ministre, sera actée lors des Assises nationales de la boulangerie, organisées prochainement avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème.

​Il précise que ces concertations auront pour mission d'établir un diagnostic partagé et de définir une feuille de route commune pour garantir la viabilité économique des boulangeries tout en protégeant les consommateurs. Le ministre renseigne que les discussions se poursuivent activement avec les organisations professionnelles, à travers les commissions dédiées mises en place, afin de finaliser les modalités et le calendrier de ces assises.

​Le ministère de l'Industrie et du Commerce en appelle au sens des responsabilités des professionnels et les invite à privilégier la concertation. Le Dr Serigne Guèye Diop rappelle que l'État demeure pleinement mobilisé pour construire des solutions réalistes, équilibrées et durables pour l'ensemble de la filière.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministère de l'Industrie et du Commerce assure la continuité de l'approvisionnement en pain sur tout le territoire, après l'annonce d'une grève de 72 heures les 23, 24 et 25 novembre 2026 décrétée par l'intersyndicale de la boulangerie. - Le ministre Serigne Guèye Diop juge inacceptable le prix de vente de 210 FCFA proposé par certains boulangers et affirme que toute augmentation non concertée est contraire à la préservation du pouvoir d'achat des ménages. - L'État privilégie une approche structurelle (allègement fiscal, douanier et énergétique, modernisation des outils, organisation de la filière) et annonce des Assises nationales de la boulangerie.