Grièvement brûlé dans son sommeil, le maire d’Oulampane évacué d’urgence vers Dakar
Le maire de la commune d’Oulampane, grièvement brûlé à la suite d’une violente agression, sera évacué dans les prochaines heures par voie aérienne vers Dakar. Une décision de l’État prise pour lui permettre de bénéficier d’une prise en charge médicale spécialisée au centre des grands brûlés de l’Hôpital Principal de Dakar.
Aux dernières nouvelles, son état de santé est jugé stable. Il est actuellement admis au service de réanimation de l’hôpital régional de la Paix de Ziguinchor, où il reçoit les soins intensifs nécessaires en attendant son transfert vers la capitale.
Pour rappel, les faits se sont produits le jeudi 26 novembre 2026 au domicile familial de l’édile, à Diacounda, dans la commune d’Oulampane (département de Bignona). Alors qu’il dormait, Sagar Coly aurait été aspergé d’un liquide inflammable avant d’être livré aux flammes. Soupçonnée d’être l’auteure de cette agression, son épouse a été interpellée à Bounkiling alors qu’elle tentait de franchir la frontière pour rejoindre la Gambie.
Une enquête est ouverte par les forces de sécurité afin de faire toute la lumière sur ce drame et d’établir les responsabilités.
Commentaires (6)
Yallah nako Yallah takhawou
PS: il est temps que chaque région am hôpital de niveau je ne sais quoi avec tout ce qu'il faut.
Y en a marre. Si c'est pas en France pour certains, c'est à Dakar pour d'autres.
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