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Auteur: Doudou DIOP

Guédiawaye : Il prend une indigestion pour une tentative d'empoisonnement et envoie un proche à l'hôpital

Un repas familial qu’il soupçonne d’avoir été empoisonné. Des maux de ventre qu’il dit avoir pris pour les signes d’une mort imminente. Et une colère qu’il déverse sur deux proches. À Guédiawaye, M. Ndiaye, 22 ans, a fini en prison après avoir agressé son oncle et son beau-frère, imputant son malaise à un repas préparé par un membre de la famille. Déféré lundi au parquet de Pikine-Guédiawaye, il a été placé sous mandat de dépôt pour menaces de mort et coups et blessures volontaires.

​La scène s’est déroulée le 13 novembre dernier, dans la maison familiale au quartier Mbod 5 de Guédiawaye. Vers 9 heures, A. Ndiaye, entrepreneur de 49 ans, entend son neveu crier dans sa chambre. Il s’y rend pour comprendre ce qui se passe et tenter de lui porter assistance. L’accueil est brutal. Dans ses dépositions au Commissariat central de Guédiawaye, il indique que le jeune homme l’a insulté avant de lui asséner un coup de poing à la bouche.

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​M. Bèye, 46 ans, intervient à son tour pour séparer les deux hommes. Il reçoit un coup à l’œil. Blessé, il est évacué à l’hôpital Roi Baudouin avant de déposer plainte à son tour. Face aux enquêteurs, les deux plaignants décrivent un climat familial délétère. A. Ndiaye accuse son neveu de multiplier les provocations et les menaces. Il affirme que sa consommation de drogue et d’alcool rend la cohabitation particulièrement difficile.

​Entendu, M. Ndiaye conteste les faits. Il évoque des rapports conflictuels avec son oncle, qu’il accuse de lui témoigner une « haine viscérale ». Le jour des faits, explique-t-il, il souffrait de maux de ventre après avoir consommé un repas préparé par la mère de son oncle. Persuadé d’avoir été victime d’une intoxication alimentaire, il dit avoir perdu son sang-froid à l’arrivée d’A. Ndiaye dans sa chambre. Pour l’agression de M. Bèye, le mis en cause reconnaît lui avoir porté un coup de poing, tout en soutenant que son geste n’était pas intentionnel.

​Le jeune maçon a été déféré lundi 16 novembre au parquet de Pikine-Guédiawaye. Il a été placé sous mandat de dépôt.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - M. Ndiaye, 22 ans, a agressé son oncle et son beau-frère à Guédiawaye le 13 novembre, après avoir pris des maux de ventre pour un empoisonnement lié à un repas familial. - Son oncle A. Ndiaye, 49 ans, a reçu un coup de poing à la bouche ; M. Bèye, 46 ans, a reçu un coup à l'œil et a été évacué à l'hôpital Roi Baudouin avant de porter plainte. - Déféré lundi 16 novembre au parquet de Pikine-Guédiawaye, il a été placé sous mandat de dépôt pour menaces de mort et coups et blessures volontaires.