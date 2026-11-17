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Auteur: Doudou DIOP

Guédiawaye : Pour une histoire de « barada », elle asperge sa voisine d’eau bouillante

Une banale histoire de théière, communément appelée « barada », a viré au drame familial à Guédiawaye. F. Lo, âgée de 22 ans, est poursuivie pour avoir ébouillanté sa voisine P. D. Fall, 42 ans, avec de l’eau chaude. La victime s’en est tirée avec une incapacité temporaire de travail (ITT) de 20 jours. Une autre femme, témoin de la scène, a également été brûlée. Déférée hier au parquet de Pikine-Guédiawaye, la jeune femme a été placée sous mandat de dépôt.

Selon les informations de Seneweb, tout est parti d’une théière (barada). Le 5 novembre dernier, F. Lo a réclamé à P. D. Fall son récipient, qu’elle soupçonnait d’avoir pris. Les deux locataires, domiciliées à Guédiawaye, ont alors échangé des propos aigres-doux avant d’en venir aux mains. Elles ont finalement été séparées.

Mais l’incident était loin d’être clos. D’après les déclarations de la victime aux enquêteurs du commissariat central de Guédiawaye, après cette première altercation, elle est sortie de la maison pour prendre l’air. Assise au portail, elle discutait avec une voisine, S. Faye, lorsque F. Lo est revenue à la charge. Cette dernière leur aurait alors jeté de l’eau chaude qu’elle tenait dans une bouilloire.

Grièvement brûlée, P. D. Fall a été évacuée au centre de santé de Wakhinane. Le médecin traitant lui a délivré un certificat médical faisant état d’une ITT de 20 jours. S. Faye, qui se trouvait à ses côtés au moment des faits, a également subi des brûlures à la tête, au dos et au bras.

Entendue par les policiers, cette dernière a confirmé la version de P. D. Fall. Elle a ainsi battu en brèche les explications de la mise en cause, qui soutient que l’eau chaude s’est accidentellement déversée au cours d’une altercation dans sa chambre. Selon le témoignage de S. Faye, F. Lo les a trouvées en pleine discussion avant de leur jeter l’eau bouillante, puis de prendre la fuite.

Face aux enquêteurs, F. Lo, mariée et mère de trois enfants, a reconnu avoir versé l’eau chaude, tout en contestant toute intention de blesser. Elle affirme que P. D. Fall s’était introduite dans sa chambre pour l’attaquer alors qu’elle préparait du café. En se levant pour se défendre, explique-t-elle, la bouilloire qu’elle tenait se serait accidentellement renversée sur son antagoniste.

Confrontée à la question de savoir comment S. Faye avait également été brûlée, elle a maintenu sa version des faits, tout en exprimant ses regrets. Elle a aussi contesté avoir pris la fuite après l’incident, affirmant être simplement rentrée chez elle, à Yeumbeul.

Ces explications n’ont pas empêché les enquêteurs de retenir contre elle des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 20 jours. À l’issue de l’enquête, Fatou Lo a été déférée hier au parquet de Pikine-Guédiawaye. Elle a été placée sous mandat de dépôt pour mise en danger de la vie d’autrui et coups et blessures volontaires. Elle devra s’expliquer devant le tribunal des flagrants délits.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - F. Lo, 22 ans, est poursuivie pour avoir aspergé d'eau bouillante sa voisine P. D. Fall, 42 ans, à Guédiawaye, à la suite d'une dispute autour d'une théière (« barada »). - La victime a obtenu un certificat médical faisant état d'une ITT de 20 jours ; une autre femme, S. Faye, témoin de la scène, a également été brûlée à la tête, au dos et au bras. - Déférée au parquet de Pikine-Guédiawaye, F. Lo a été placée sous mandat de dépôt pour mise en danger de la vie d'autrui et coups et blessures volontaires.