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Auteur: Senewebnews-RP

Guédiawaye : un député du Pastef victime de vol

Un technicien en électrotechnique de 41 ans, A. Fall, a été placé en garde à vue au commissariat de Wakhinane-Nimzatt pour des faits présumés de vols multiples, à la suite de plusieurs plaintes. Il est notamment soupçonné d’avoir cambriolé le domicile du député de Pastef, Mamadou Sèye. Selon les déclarations du parlementaire relayées par L’Observateur, le suspect se serait introduit chez lui vers 4 heures du matin pour emporter « son iPhone 15 Pro Max, son passeport diplomatique et une tablette appartenant à l’Assemblée nationale ».

Par ailleurs, l’individu est accusé d’avoir profité de ses interventions comme réparateur de ventilateurs pour dérober les téléphones de clients. Interpellé devant son domicile à Hamo 6, il a reconnu plusieurs vols, affirmant avoir agi sous l’emprise de l’alcool.

Concernant le cambriolage chez le député, il livre toutefois une autre version, soutenant n’avoir pris que « le téléphone portable de la mère du parlementaire »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un technicien de 41 ans, A. Fall, a été placé en garde à vue à Wakhinane-Nimzatt pour des faits présumés de vols multiples. - Il est soupçonné d'avoir cambriolé le domicile du député Pastef Mamadou Sèye, emportant un iPhone 15 Pro Max, un passeport diplomatique et une tablette de l'Assemblée nationale. - Il a reconnu plusieurs vols, affirmant avoir agi sous l'emprise de l'alcool, mais soutient n'avoir pris que le téléphone de la mère du parlementaire lors du cambriolage.