News Feed
Lundi 16 novembre 2026
à Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
societe

Guédiawaye : une fillette de 13 ans dépouille le coffre-fort de son père pour offrir 1,7 million F CFA à son petit ami

Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

9426 Lectures 13 Commentaires | English
Guédiawaye : une fillette de 13 ans dépouille le coffre-fort de son père pour offrir 1,7 million F CFA à son petit ami

Guédiawaye : une fillette de 13 ans dépouille le coffre-fort de son père pour offrir 1,7 million F CFA à son petit ami

🎧 Écouter l'article
0:00
--:--
206 écoutes

La sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye a déféré, hier vendredi, devant le procureur Saliou Dicko, une restauratrice de 43 ans, I. Mbengue, et son fils de 16 ans, M. Ndiaye, élève en classe de cinquième. La mère est poursuivie pour recel, le fils pour viol, selon des sources de Seneweb.

Le 30 octobre 2026, le sieur T. Guéye a déposé une plainte pour vol contre M. Ndiaye, petit ami de sa fille A. C. Guéye, 13 ans. Les deux adolescents entretiennent une relation depuis septembre 2026.

Confirmant sa plainte devant les enquêteurs, le père a affirmé que sa fille avait subtilisé de l'argent dans son coffre-fort, qui contenait 5 200 000 F CFA, pour le remettre à son petit ami. Il déclare avoir perdu la totalité de cette somme.

Interrogée, A. C. Guéye a reconnu le vol, mais a contesté le montant avancé par son père. Elle a affirmé n'avoir pris que 1 711 000 F CFA, qu'elle dit avoir donnés volontairement à son copain M. Ndiaye pour l'aider.

Le jeune homme a admis avoir reçu l'argent. Selon lui, sa petite amie lui avait fait croire qu'il s'agissait d'un cadeau de sa mère. Il en a dépensé une partie et a confié 1 000 000 F CFA à sa mère, I. Mbengue, domiciliée à Wakhinane Nimzat.

La restauratrice a confirmé les déclarations de son fils. Elle a ajouté que celui-ci lui avait fait croire qu'il avait gagné cet argent au pari foot. Elle a indiqué en avoir utilisé une partie avec lui, avoir acheté de l'or pour sécuriser le reste et avoir conservé 230 000 F CFA en espèces.

Des accusations de viol lors d'une seconde audition

Lors d'une seconde audition, A. C. Guéye a déclaré avoir subi, de la part de M. Ndiaye, plusieurs rapports sexuels vaginaux et anaux sous la menace d'un couteau.

Les réquisitions adressées au médecin ont conclu à une béance anale et à un hymen intact, sans lésion récente ni ancienne.

Réinterrogé sur ces accusations, M. Ndiaye a fermement nié tout rapport sexuel avec l'adolescente, tout en reconnaissant leur relation.

Informé du dossier, le chef du parquet de Pikine-Guédiawaye a instruit le placement en garde à vue de M. Ndiaye et de sa mère pour viol et recel. Tous deux ont ensuite été déférés hier devant le procureur Saliou Dicko au terme de l'enquête.

A. C. Guéye, qui a pris l'argent de son père pour le remettre à son petit ami, n'a pas été arrêtée à ce jour. Selon des renseignements recueillis par Seneweb, elle bénéficie d'une immunité parentale.

Il convient de préciser que le plaignant déclare avoir perdu 5,2 millions de F CFA, alors que sa fille, le contredisant, jure n'avoir volé que 1,7 million de F CFA dans le coffre de son père.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Une fillette de 13 ans, A. C. Guéye, a reconnu avoir pris 1 711 000 F CFA dans le coffre-fort de son père pour les donner à son petit ami, M. Ndiaye, 16 ans. - Le père, T. Guéye, affirme avoir perdu 5 200 000 F CFA, montant contesté par sa fille. - M. Ndiaye et sa mère, I. Mbengue, ont été déférés devant le procureur Saliou Dicko, respectivement pour viol et recel ; la fillette n'a pas été arrêtée et bénéficie d'une immunité parentale.
Auteur: Mor Mbaye CISSÉ
Publié le:
Mis à jour le:
Tags

Articles connexes

Commentaires (13)

Trier par :
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • avatar
    Lucide! ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Cette petite fille wow na beut!!! Elle ment avoir eu des rapports intimes et après vérification elle est toujours vierge. Le commentaire du journaliste quant à la béance derrière me laisse bouche bée. C’est un muscle qui se resserre comment ça béant? Diakhlé na ssi sunu sournaliste yi. Cette génération actuelle est la plus nulle que j’ai jamais vu! Revenant à cet enfant, ani ndeyam? Le papa dit qu’elle a volé 5 millions et elle dit qu’elle a volé 1 million. Quelqu’un ment entre le père et la fille! Lii niaw na. Ani orma? Et la maman mom 1, 2 elles vont acheter de l’or pour soi disant sécurisé. Et si on te vole cet or? Tu as sécurisé?
  • avatar
    Pap il y a 1 jour
    La béance est très habituelle et visible chez une personne ayant souvent eu des rapports anaux. Ca se voit lorsque la femme est à 4 pates. Je l'ai vu chez une femmes qui pourtant ne pratiquait plus de rapports anaux et n'en pratiquait qu'avec son ex, selon ses dires... Ca ne pose pas de probleme d'incontinence. La beance n'est materialisee que lorsque les jambes sont ecartees. Chez les femmes qui ne pratiquent pas de rapports anaux, j'ai noté un resserrement en toutes "circonstances" ;)
  • avatar
    Dieu a raison il y a 1 jour
    @Pap  Donc voila pourquoi Il a interdit les rapports de l'autrr coté. Beance a 13 ans, ca va devenir quoi a 30 ans?
  • avatar
    Jean-le-fou il y a 1 jour
    Comment un kid de 16 ans peut gagner à la loterie alors qu'il n'est pas eligible ? Une mère indigne et matérialiste. Quant au delit du viol, c'est facile à démonter. Tous les deux sont des mineurs qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. La seule coupable c'est le mère indigne. Le père aussi qui exagere le montant volé est un fourbe.
  • avatar
    ndaw il y a 1 jour
    16 ans , 5e college à dakar ? à cette age j'etais en 1er lycee et cetait ya plus de 20 ans !.les choses marchent à reculons dans ce pays
  • avatar
    ???!!!! il y a 1 jour
    ca depend des eleves, certains finissent les etudes avant leurs parents, d'autres trainent sur tik-tok et comptent recevoir le bac en heritage.
    serieusement, la majorite des eleves sont à jour, si l'on parle d'age.
  • avatar
    Dubitatif il y a 1 jour
    Le doute semble légitime sur cette affaire
    La partie civile n’est il pas un fan des films d’Hollywood?
    Très léger pour poursuivre le petit et sa Maman sur des faits très douteux. Avec les problèmes gastro notamment notamment la constipation…comment deux ados de sexes opposés peuvent ils entretenir des rapports sexuels sans rendre visite ou laisser intact l’hymen?
    Au-delà du supposé viol, si la restauratrice n’a pas de bon avocat, elle pourra être poursuivie pour recel et, son fils pour complice.
    Vous vous souvenez de l’affaire du fils de l’ancien Maire de Dakar, M. Diop
    Retenons que la plupart des ados jouent au pari foot.
  • avatar
    Dubitatif il y a 1 jour
    Le doute semble légitime sur cette affaire
    La partie civile n’est-elle pas un fan des sciences fictions?
    Très léger pour poursuivre le petit et sa Maman sur des faits très douteux. Avec les problèmes gastro notamment notamment la constipation…comment deux ados de sexes opposés peuvent ils entretenir des rapports sexuels sans rendre visite ou laisser intact l’hymen?
    Au-delà du supposé viol, si la restauratrice n’a pas de bon avocat, elle pourra être poursuivie pour recel et, son fils pour complice.
    Vous vous souvenez de l’affaire du fils de l’ancien Maire de Dakar, M. Diop où l’ami du fils de la victime, le fils de gorgolou a été poursuivi pour complicité,
    Retenons que la plupart des ados jouent au pari foot.
  • avatar
    Gnokho il y a 1 jour
    On ne fait pas confiance aux banques, au point de garder de grosses sommes d’argent dans des coffres forts à la maison? Ce papa ne sera plus en sécurité, des cambrioleurs peuvent désormais débarquer chez lui à tout moment pour s’accaparer du coffre-fort.
  • avatar
    ???!? il y a 1 jour
    tu pouvais rajouter des cambrioleuses aussi, petites et grandes ( je n'accuse personne )
  • avatar
    WAYENNN il y a 21 heures
    et son fils de 16 ans, M. Ndiaye, élève en classe de cinquième. La mère est poursuivie pour recel, le fils pour viol,
    --------
    16 ans Nekeu en classe de 5eme..?? mon dieu.. alors lep lerr na.. khalebi dafa beug badio bagn dianga.. cest un CANCRE qui aime ce qui est entre les jambes .. les gens entrent a l'universite a 17 ans .. mom a 16 ans mounekeu en 5eme.. ahahahahahahahahaha.. li momm doynawar deh
  • avatar
    mondieu il y a 21 heures
    Les réquisitions adressées au médecin ont conclu à une béance anale et à un hymen intact, sans lésion récente ni ancienne.

    WA GOSSOU 16 ans bi momm bann genrou SOULEU LA YORE.. ba tepi tati khalebi??? non .. mann daal.. dama diomi senegal.. yow a 16 ans demo diangui metier, wala dianga.. ngay tepi tounou diambour.. sathia khaliss ba pareh yakk sa yaye yeup vous etes dans le mensonge.

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Penda Lagare En Larmes Face Aux Vidéos Virales : Madiambal Diagne évoque Une Plainte Pour Lui Venir En Aide
    Societe il y a 15 heures
  2. Post image
    2
    « Ça Suffit ! » : Alioune Tine Sermonne Diomaye Et Sonko
    Politique il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    « Si Ce Qui Se Tramait Contre Moi Avait Abouti… » : Les Révélations D'ousmane Sonko Sur Un Complot Déjoué
    Politique il y a 7 heures
  4. Post image
    4
    Diabète Et Obésité : Mounjaro, Ce Médicament Anti-obésité Qui Fait Rêver, Mais Reste Hors De Portée De Nombreux Sénégalais
    Sante il y a 18 heures
  5. Post image
    5
    "pastef Ne Croit Pas à La République" : Le Ministre Alioune Badara Dione Acte Sa Rupture Avec Sonko
    Politique il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Joj Dakar 2026 : Comment Les Jeux Ont Boosté L'économie Et L'image Du Sénégal
    Sport il y a 16 heures
  7. Post image
    7
    L'ancien Député Mamadou Lamine Diallo En Deuil
    Necrologie il y a 12 heures
  8. Post image
    8
    Dakar 2026 : Les Retombées Inégales Des Jeux Sur Les Artisans Et Commerçants
    Sport il y a 19 heures
  9. Post image
    9
    Sorties De Cheikh Yerim Seck : Ousmane Sonko Livré Ses Vérités
    Politique il y a 6 heures
  10. Post image
    10
    Italie : À 46 Ans, Ronaldinho Fait Son Retour Sur Les Terrains En Championnat !
    Sport il y a 8 heures

NÉCROLOGIE

Codou dite Coumba SANKARÉ
Avis de DécèsCodou dite Coumba SANKARÉDate de Deces: 19 octobre, 2026🤲 19 prières · 💬 5 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances