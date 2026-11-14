Guédiawaye : une fillette de 13 ans dépouille le coffre-fort de son père pour offrir 1,7 million F CFA à son petit ami
La sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye a déféré, hier vendredi, devant le procureur Saliou Dicko, une restauratrice de 43 ans, I. Mbengue, et son fils de 16 ans, M. Ndiaye, élève en classe de cinquième. La mère est poursuivie pour recel, le fils pour viol, selon des sources de Seneweb.
Le 30 octobre 2026, le sieur T. Guéye a déposé une plainte pour vol contre M. Ndiaye, petit ami de sa fille A. C. Guéye, 13 ans. Les deux adolescents entretiennent une relation depuis septembre 2026.
Confirmant sa plainte devant les enquêteurs, le père a affirmé que sa fille avait subtilisé de l'argent dans son coffre-fort, qui contenait 5 200 000 F CFA, pour le remettre à son petit ami. Il déclare avoir perdu la totalité de cette somme.
Interrogée, A. C. Guéye a reconnu le vol, mais a contesté le montant avancé par son père. Elle a affirmé n'avoir pris que 1 711 000 F CFA, qu'elle dit avoir donnés volontairement à son copain M. Ndiaye pour l'aider.
Le jeune homme a admis avoir reçu l'argent. Selon lui, sa petite amie lui avait fait croire qu'il s'agissait d'un cadeau de sa mère. Il en a dépensé une partie et a confié 1 000 000 F CFA à sa mère, I. Mbengue, domiciliée à Wakhinane Nimzat.
La restauratrice a confirmé les déclarations de son fils. Elle a ajouté que celui-ci lui avait fait croire qu'il avait gagné cet argent au pari foot. Elle a indiqué en avoir utilisé une partie avec lui, avoir acheté de l'or pour sécuriser le reste et avoir conservé 230 000 F CFA en espèces.
Des accusations de viol lors d'une seconde audition
Lors d'une seconde audition, A. C. Guéye a déclaré avoir subi, de la part de M. Ndiaye, plusieurs rapports sexuels vaginaux et anaux sous la menace d'un couteau.
Les réquisitions adressées au médecin ont conclu à une béance anale et à un hymen intact, sans lésion récente ni ancienne.
Réinterrogé sur ces accusations, M. Ndiaye a fermement nié tout rapport sexuel avec l'adolescente, tout en reconnaissant leur relation.
Informé du dossier, le chef du parquet de Pikine-Guédiawaye a instruit le placement en garde à vue de M. Ndiaye et de sa mère pour viol et recel. Tous deux ont ensuite été déférés hier devant le procureur Saliou Dicko au terme de l'enquête.
A. C. Guéye, qui a pris l'argent de son père pour le remettre à son petit ami, n'a pas été arrêtée à ce jour. Selon des renseignements recueillis par Seneweb, elle bénéficie d'une immunité parentale.
Il convient de préciser que le plaignant déclare avoir perdu 5,2 millions de F CFA, alors que sa fille, le contredisant, jure n'avoir volé que 1,7 million de F CFA dans le coffre de son père.
Commentaires (13)
serieusement, la majorite des eleves sont à jour, si l'on parle d'age.
La partie civile n’est il pas un fan des films d’Hollywood?
Très léger pour poursuivre le petit et sa Maman sur des faits très douteux. Avec les problèmes gastro notamment notamment la constipation…comment deux ados de sexes opposés peuvent ils entretenir des rapports sexuels sans rendre visite ou laisser intact l’hymen?
Au-delà du supposé viol, si la restauratrice n’a pas de bon avocat, elle pourra être poursuivie pour recel et, son fils pour complice.
Vous vous souvenez de l’affaire du fils de l’ancien Maire de Dakar, M. Diop
Retenons que la plupart des ados jouent au pari foot.
La partie civile n’est-elle pas un fan des sciences fictions?
Très léger pour poursuivre le petit et sa Maman sur des faits très douteux. Avec les problèmes gastro notamment notamment la constipation…comment deux ados de sexes opposés peuvent ils entretenir des rapports sexuels sans rendre visite ou laisser intact l’hymen?
Au-delà du supposé viol, si la restauratrice n’a pas de bon avocat, elle pourra être poursuivie pour recel et, son fils pour complice.
Vous vous souvenez de l’affaire du fils de l’ancien Maire de Dakar, M. Diop où l’ami du fils de la victime, le fils de gorgolou a été poursuivi pour complicité,
Retenons que la plupart des ados jouent au pari foot.
--------
16 ans Nekeu en classe de 5eme..?? mon dieu.. alors lep lerr na.. khalebi dafa beug badio bagn dianga.. cest un CANCRE qui aime ce qui est entre les jambes .. les gens entrent a l'universite a 17 ans .. mom a 16 ans mounekeu en 5eme.. ahahahahahahahahaha.. li momm doynawar deh
WA GOSSOU 16 ans bi momm bann genrou SOULEU LA YORE.. ba tepi tati khalebi??? non .. mann daal.. dama diomi senegal.. yow a 16 ans demo diangui metier, wala dianga.. ngay tepi tounou diambour.. sathia khaliss ba pareh yakk sa yaye yeup vous etes dans le mensonge.
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.