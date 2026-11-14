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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Guédiawaye : une fillette de 13 ans dépouille le coffre-fort de son père pour offrir 1,7 million F CFA à son petit ami

La sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye a déféré, hier vendredi, devant le procureur Saliou Dicko, une restauratrice de 43 ans, I. Mbengue, et son fils de 16 ans, M. Ndiaye, élève en classe de cinquième. La mère est poursuivie pour recel, le fils pour viol, selon des sources de Seneweb.

Le 30 octobre 2026, le sieur T. Guéye a déposé une plainte pour vol contre M. Ndiaye, petit ami de sa fille A. C. Guéye, 13 ans. Les deux adolescents entretiennent une relation depuis septembre 2026.

Confirmant sa plainte devant les enquêteurs, le père a affirmé que sa fille avait subtilisé de l'argent dans son coffre-fort, qui contenait 5 200 000 F CFA, pour le remettre à son petit ami. Il déclare avoir perdu la totalité de cette somme.

Interrogée, A. C. Guéye a reconnu le vol, mais a contesté le montant avancé par son père. Elle a affirmé n'avoir pris que 1 711 000 F CFA, qu'elle dit avoir donnés volontairement à son copain M. Ndiaye pour l'aider.

Le jeune homme a admis avoir reçu l'argent. Selon lui, sa petite amie lui avait fait croire qu'il s'agissait d'un cadeau de sa mère. Il en a dépensé une partie et a confié 1 000 000 F CFA à sa mère, I. Mbengue, domiciliée à Wakhinane Nimzat.

La restauratrice a confirmé les déclarations de son fils. Elle a ajouté que celui-ci lui avait fait croire qu'il avait gagné cet argent au pari foot. Elle a indiqué en avoir utilisé une partie avec lui, avoir acheté de l'or pour sécuriser le reste et avoir conservé 230 000 F CFA en espèces.

Des accusations de viol lors d'une seconde audition

Lors d'une seconde audition, A. C. Guéye a déclaré avoir subi, de la part de M. Ndiaye, plusieurs rapports sexuels vaginaux et anaux sous la menace d'un couteau.

Les réquisitions adressées au médecin ont conclu à une béance anale et à un hymen intact, sans lésion récente ni ancienne.

Réinterrogé sur ces accusations, M. Ndiaye a fermement nié tout rapport sexuel avec l'adolescente, tout en reconnaissant leur relation.

Informé du dossier, le chef du parquet de Pikine-Guédiawaye a instruit le placement en garde à vue de M. Ndiaye et de sa mère pour viol et recel. Tous deux ont ensuite été déférés hier devant le procureur Saliou Dicko au terme de l'enquête.

A. C. Guéye, qui a pris l'argent de son père pour le remettre à son petit ami, n'a pas été arrêtée à ce jour. Selon des renseignements recueillis par Seneweb, elle bénéficie d'une immunité parentale.

Il convient de préciser que le plaignant déclare avoir perdu 5,2 millions de F CFA, alors que sa fille, le contredisant, jure n'avoir volé que 1,7 million de F CFA dans le coffre de son père.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une fillette de 13 ans, A. C. Guéye, a reconnu avoir pris 1 711 000 F CFA dans le coffre-fort de son père pour les donner à son petit ami, M. Ndiaye, 16 ans. - Le père, T. Guéye, affirme avoir perdu 5 200 000 F CFA, montant contesté par sa fille. - M. Ndiaye et sa mère, I. Mbengue, ont été déférés devant le procureur Saliou Dicko, respectivement pour viol et recel ; la fillette n'a pas été arrêtée et bénéficie d'une immunité parentale.