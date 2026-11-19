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Auteur: Astou Sow

Guinaw Rails : Interpellé avec deux tablettes de tramadol, il évoque un cadeau venu de France

Une affaire de détention de produits pharmaceutiques à des fins de toxicomanie a conduit à l’interpellation d’un individu dans la nuit du mercredi 18 novembre 2026, aux environs de 2 heures du matin, à Guinaw Rails.

Selon les informations recueillies, les éléments de la brigade de recherches du commissariat d’arrondissement de Guinaw Rails, en patrouille dans le secteur, ont été intrigués par l’attitude jugée suspecte d’un individu. Soumis à une palpation de sécurité, ce dernier a été trouvé en possession de deux tablettes de tramadol

le mis en cause a été interrogé sur la provenance des comprimés. Il aurait alors déclaré que ceux-ci lui avaient été gracieusement offerts, il y a environ un mois, par un ami répondant aux initiales d’A. Bathily et résidant en France.

Face aux enquêteurs,O.Sarr aurait également expliqué qu’il consommait ces comprimés pour faciliter son sommeil durant la nuit. Il a toutefois reconnu ne disposer d’aucune ordonnance médicale pouvant justifier la détention et l’utilisation de ce produit pharmaceutique.

À l’issue de son interpellation, le mis en cause a été placé en garde à vue pour détournement de produit pharmaceutique à des fins de toxicomanie.

Le parquet a été informé des faits. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un individu a été interpellé dans la nuit du mercredi 18 novembre 2026 vers 2 heures du matin à Guinaw Rails. - Il a été trouvé en possession de deux tablettes de tramadol lors d'une palpation de sécurité. - Il a déclaré que les comprimés lui avaient été offerts par un ami résidant en France et a reconnu ne disposer d'aucune ordonnance médicale.