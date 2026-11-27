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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Guinaw-Rails : un menuisier métallique en garde à vue pour abus de confiance après un contrat de 2.500.000 FCFA

Un menuisier métallique a été placé en garde à vue au commissariat d'arrondissement de Guinaw-Rails, à la suite de la plainte d'un maçon à la retraite qui l'accuse de ne pas avoir livré une partie de travaux pourtant intégralement payés.

M. Loum, maçon à la retraite âgé de 78 ans, domicilié au quartier Toumany Niang, à Guinaw-Rails Nord, a déposé plainte au commissariat d'arrondissement de Guinaw-Rails. Il accuse F. Gueye, menuisier métallique, d'abus de confiance portant sur la somme d'un million cinq cent mille (1.500.000) FCFA.

Selon les déclarations de M. Loum, tout a commencé courant mai 2026, lorsqu'il a fait appel aux services de F. Gueye pour la confection de plusieurs ouvrages en aluminium. La commande comprenait cinq (05) portes, quatorze (14) fenêtres avec grille, huit (08) fenêtres pour cages d'escaliers, quatre (04) fenêtres impostes, huit (08) rampes d'escaliers et huit (08) fenêtres. Le coût total avait été fixé à deux millions cinq cent mille (2.500.000) FCFA.

Après l'accord conclu entre les deux hommes, le plaignant a versé à F. Gueye un acompte d'un million cinq cent mille (1.500.000) FCFA. Trois jours plus tard, le menuisier lui a livré huit (08) rampes d'escaliers, huit (08) fenêtres et deux (02) portes.

Ayant confiance en lui, M. Loum lui a ensuite versé, en plusieurs tranches, le reliquat d'un million (1.000.000) FCFA, soit la totalité de la somme convenue. Depuis lors, F. Gueye refuse de lui livrer le restant des travaux, estimé à plus d'un million cinq cent mille (1.500.000) FCFA.

Interrogé par les enquêteurs, F. Gueye a reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué avoir traversé des difficultés financières et avoir utilisé une partie des fonds reçus pour répondre à des besoins spécifiques.

À l'issue de son audition, F. Gueye a été placé en garde à vue pour abus de confiance, le 25 novembre 2026, à 19 heures. Le parquet a été informé et l'enquête ouverte se poursuit.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un menuisier métallique a été placé en garde à vue au commissariat de Guinaw-Rails pour abus de confiance, suite à la plainte d'un maçon à la retraite de 78 ans. - Le plaignant, M. Loum, avait versé la totalité des 2.500.000 FCFA convenus pour des ouvrages en aluminium, mais F. Gueye ne lui a livré qu'une partie des travaux. - Interrogé, F. Gueye a reconnu les faits et expliqué avoir utilisé une partie des fonds pour des besoins spécifiques en raison de difficultés financières.