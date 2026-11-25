"Haut niveau de professionnalisme..." : Les éloges du FBI à l’endroit des forces de défense et de sécurité sénégalaises
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a tenu à féliciter le Sénégal pour la sécurisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Dans une correspondance adressée au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, l’agence américaine lui a présenté ses « plus vives félicitations pour le succès éclatant de l'organisation et de la sécurisation des Jeux olympiques de la Jeunesse ».
Le FBI souligne que cet événement historique, premier rendez-vous olympique organisé sur le continent africain, a « démontré le haut niveau de professionnalisme, d'anticipation et de maîtrise opérationnelle des Forces de Défense et de Sécurité sénégalaises sous votre impulsion ».
L’agence américaine a également exprimé sa « profonde gratitude » pour l'accueil remarquable, l'esprit d'ouverture et la collaboration exemplaire réservés à ses agents spéciaux déployés en appui technique et opérationnel. Ces derniers ont notamment été mobilisés au sein du Centre de Commandement Opérationnel (CCO), ainsi qu'aux côtés du Centre de Coopération International (CCI).
Le FBI a particulièrement mis en avant la collaboration en matière de cybersécurité avec les services sénégalais. « L'intégration fluide de nos équipes au dispositif national de cybersécurité, en étroite coordination avec la Direction générale du Chiffre et de la Sécurité des Systèmes d'Information (DCSSI), a permis un partage d'informations en temps réel, une coordination efficace face aux menaces hybrides et numériques, ainsi qu'un renforcement mutuel de nos capacités opérationnelles », indique-t-il dans la correspondance.
Pour l’agence américaine, cette collaboration témoigne de « l'excellence et de la solidité du partenariat stratégique » entre le Sénégal et les États-Unis dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre la criminalité transnationale. Le FBI a réitéré sa « pleine disponibilité » à poursuivre cette coopération au service de la sécurité des deux nations.
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