HLM 2 : le corps d'un homme de 86 ans découvert en état de putréfaction avancée
Le 16 novembre 2026, vers 17 h 20, M. Niang s'est présenté de lui-même au commissariat d'arrondissement de Biscuiterie-HLM. Il venait signaler la découverte d'un corps sans vie, en état de putréfaction avancée, au domicile de A. Mack, situé aux HLM 2.
Selon ses déclarations, M. Niang était sans nouvelles de A. M., depuis trois jours. Inquiet, il s'est rendu chez lui en passant par un atelier de menuiserie contigu à la maison. C'est ainsi qu'il aurait découvert le septuagénaire allongé dans les toilettes. M. Niang a ajouté que la victime vivait seul.
Après avoir été informés, les sapeurs-pompiers et les éléments du service d'hygiène se sont transportés sur place pour procéder aux constatations. Ils y ont trouvé un corps sans vie, en état de putréfaction avancée, ce qui confirme les dires du témoin.
Les renseignements recueillis auprès de M. Niang ont permis d'identifier la victime comme étant H. E. A. M., âgé de 86 ans.
Le corps a été évacué au Centre hospitalier Idrissa Pouye de Grand Yoff, afin que les causes exactes du décès soient déterminées. Le procureur a été avisé et une enquête a été ouverte.
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