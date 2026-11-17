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Auteur: Astou SOW

HLM-Biscuiterie : Un homme interpellé après avoir exhibé ses parties intimes devant des écolières

Une affaire présumée d’attentat à la pudeur et de voies de fait secoue le secteur des HLM-Biscuiterie. Le commissariat d’arrondissement de la zone a procédé, le lundi 16 novembre 2026, à l’interpellation d’un individu accusé d’avoir exhibé ses parties intimes devant de jeunes filles qui se rendaient à l'école.

Selon le communiqué de la police, les faits font suite à une plainte déposée par plusieurs jeunes filles âgées d’environ 17 ans. Ces dernières affirment que le mis en cause leur aurait barré la route avant d’exhiber son sexe, tout en les menaçant.

La scène aurait provoqué la colère de riverains qui, excédés par le comportement de l’individu, l'ont lynché avant l’intervention des forces de police, qui l’ont soustrait à la vindicte populaire.

Présentant plusieurs blessures, notamment au niveau du visage et du nez, il a été évacué au centre de santé des HLM sous escorte policière, après l’établissement d’une réquisition médicale.

De retour au commissariat, l’individu a été entendu sommairement par les limiers. Il serait passé aux aveux, invoquant des troubles psychologiques qui le pousseraient à adopter régulièrement ce type de comportement.

À l’issue de cette première audition, il a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit pour faire la lumière sur cette affaire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un homme a été interpellé le lundi 16 novembre 2026 au commissariat d'arrondissement des HLM-Biscuiterie. - Il est accusé d'avoir exhibé ses parties intimes devant des jeunes filles d'environ 17 ans se rendant à l'école, après une plainte déposée par plusieurs d'entre elles. - Lynché par des riverains avant l'intervention de la police, il a été évacué au centre de santé des HLM, puis placé en garde à vue après avoir invoqué des troubles psychologiques.