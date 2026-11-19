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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Horreur à Pikine : une femme de ménage séquestrée, violentée et violée pendant un mois, l'auteur présumé arrêté

Piégée par une fausse offre d'emploi à Mbour, N. Dramé affirme avoir été retenue de force dans un appartement de Pikine. Le mis en cause, lui, parle d'une relation amoureuse consentie.

Une affaire de séquestration et de viols présumés secoue Pikine. Le mercredi 18 novembre 2026, vers 18 heures, les éléments de la Brigade de recherches du commissariat d'arrondissement de Pikine ont interpellé M. Dia, un commerçant de 26 ans domicilié dans la commune. Il est soupçonné de séquestration, de viols multiples, de violences et de voies de fait. Son placement en garde à vue fait suite à la plainte déposée la veille, le 17 novembre, par N. Dramé.

Une offre d'emploi qui tourne au piège

Selon la plaignante, tout commence au cours du mois d'octobre 2026. Le mis en cause, originaire du même village qu'elle, l'appelle au téléphone pour lui demander si elle serait intéressée par un travail domestique chez une dame installée à Mbour. N. Dramé se dit preneuse. Il lui demande alors de se rendre à Mbour, où il promet de l'orienter jusqu'au domicile de sa future patronne.

Arrivée sur place, elle le rappelle pour obtenir le numéro de la dame. Il refuse de le communiquer et lui dit d'attendre qu'une personne vienne la chercher.

Contre toute attente, un automobiliste, non identifié à ce jour, se gare à ses pieds, l'appelle par son nom et l'invite à monter à bord pour la conduire chez la prétendue patronne. Après quelques mètres, il descend acheter deux tasses de café et lui en offre une. La jeune femme la boit, perd connaissance et s'endort. Elle ne se réveille qu'à Dakar, devant la porte de l'appartement de M. Dia.

Plus d'un mois de séquestration, selon la victime

C'est là, affirme-t-elle, que le mis en cause l'a fait entrer avant de la séquestrer pendant plus d'un mois, après avoir confisqué son téléphone portable. Il l'aurait présentée à ses voisins comme son épouse. Selon elle, il entretenait chaque jour des rapports sexuels avec elle sans son consentement, en usant de violences et de menaces.

La libération, puis la reprise de force

Le 12 novembre 2026, M. Dia la libère. N. Dramé se rend à Yeumbeul, chez une dame, pour y passer la nuit.

Le 16 novembre, vers 16 heures, le mis en cause la retrouve sur place. Il invente alors une fausse histoire : elle aurait fugué et ses parents la chercheraient depuis plus d'un mois. Prétextant vouloir la conduire au commissariat d'arrondissement de Pikine, il l'embarque de force sur sa moto depuis Yeumbeul. À hauteur du commissariat, il ne s'arrête pas et file vers son domicile, où il la violente avant d'avoir avec elle un dernier rapport sexuel non protégé.

La plaignante saisit l'occasion lorsqu'il s'enferme dans les toilettes : elle s'échappe et prévient son père. Celui-ci se rend à Dakar et l'accompagne au commissariat, où elle dépose plainte le 17 novembre.

La version du mis en cause : une histoire d'amour contrariée

Interpellé sur-le-champ et soumis à un interrogatoire sommaire, M. Dia a nié les faits. Selon des sources de Seneweb , il présente N. Dramé comme sa petite amie. Après le Gamou, elle l'aurait appelé pour lui dire qu'elle voulait le rejoindre à Dakar, car son père s'opposait à leur mariage. Il dit avoir accepté de l'accueillir chez lui, où elle aurait séjourné pendant toute la durée de son absence. Il nie également avoir eu des rapports sexuels avec elle.

Lors de son interpellation, le téléphone de la victime a été retrouvé en sa possession. La valise contenant les vêtements de la plaignante a également été découverte dans sa chambre.

M. Dia a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Une réquisition a été adressée pour que la victime subisse une consultation gynécologique.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, a été informé des faits. Le suspect pourrait lui être déféré ce vendredi.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - N. Dramé affirme avoir été séquestrée plus d'un mois à Pikine par M. Dia, après avoir été piégée par une fausse offre d'emploi à Mbour. - M. Dia, commerçant de 26 ans, a été interpellé le 18 novembre 2026 et placé en garde à vue suite à la plainte déposée le 17 novembre. - Le mis en cause nie les faits et présente N. Dramé comme sa petite amie, tandis que le téléphone et la valise de la plaignante ont été retrouvés chez lui.