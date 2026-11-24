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Auteur: Mor Mbaye CISSE

Incendie à la Médina : Deux frères de 6 et 3 ans meurent asphyxiés

Le 23 novembre 2026, à 18 h 45 mn, les sapeurs-pompiers ont informé le commissariat d'arrondissement de la Médina d'un feu de chambre survenu à la rue 33X30. Sur place les policiers ont constaté que l'incendie s'était déclaré dans un immeuble de type R+4, dans un mini-studio du premier étage, composé d'une chambre, d'un salon et d'une salle de bain.

L'inspection des lieux a révélé l'ampleur des dégâts. Dans le salon, utilisé comme boudoir, un lit était totalement calciné. Un matelas était étalé à même le sol, quatre valises et des effets personnels étaient éparpillés par terre. Dans la chambre, le lit, la coiffeuse, l'armoire et le climatiseur étaient eux aussi entièrement calcinés. Rien n'a été épargné.

Les pompiers ont retrouvé inertes, dans les toilettes, deux enfants, des frères : A. Tandiang, 6 ans, et O. Tandiang, 3 ans. Ils les ont évacués d'urgence vers l'hôpital Abass Ndao. Malgré les tentatives de réanimation des médecins, ils n'ont pas survécu. Le médecin traitant de l'établissement a établi les certificats de décès à 19 h 35 mn. Selon les témoignages recueillis, leurs parents, C. Tandiang et N. Tandiang, étaient absents des lieux au moment du sinistre.

Les premières constatations reçues indiquent que les deux frères seraient morts par asphyxie. Ils s'étaient réfugiés dans les toilettes en voyant l'incendie se déclarer. Les réquisitions nécessaires sont en cours afin de procéder aux autopsies.

L'origine du sinistre demeure inconnue à ce stade et l'enquête se poursuit. Le procureur de la République a été informé.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le 23 novembre 2026, un incendie s'est déclaré dans un mini-studio du premier étage d'un immeuble R+4 à la rue 33X30, à la Médina. - Deux frères, A. Tandiang (6 ans) et O. Tandiang (3 ans), ont été retrouvés inertes dans les toilettes et sont morts à l'hôpital Abass Ndao, les certificats de décès étant établis à 19 h 35 mn. - Selon les premières constatations, les enfants seraient morts par asphyxie après s'être réfugiés dans les toilettes ; l'origine du sinistre reste inconnue et l'enquête se poursuit.