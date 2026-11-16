Incendie au marché de Mbacké : l'enquête policière détermine la cause, Gallo Ba sur les lieux du sinistre
Le commissariat urbain de Mbacké a ouvert une enquête à la suite de l'incendie survenu le 11 novembre 2026, aux environs de 3h 30, au marché central de Mbacké. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont très vite déployés sur les lieux. Ils ont réussi à maîtriser le feu, après l'isolement du secteur par la SENELEC.
Au total, quatre cantines ont été touchées par les flammes. Deux d'entre elles, spécialisées respectivement dans l'alimentation générale et la réparation de téléphones portables, ont été complètement consumées, selon des sources de Seneweb.
Au terme des investigations menées, l'incendie serait lié à un court-circuit, d'après l'enquête policière.
Le maire Gallo Ba, par ailleurs directeur général de l'AGEROUTE, s'est rendu sur les lieux afin de s'enquérir de la situation et de témoigner sa solidarité aux commerçants sinistrés. Il leur a apporté un soutien de deux millions de francs CFA.
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