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Auteur: Senewebnews-RP

Inde : le film de l’incroyable évasion d’un Sénégalais pendant que son…

À Bhopal, en Inde, un ressortissant sénégalais prénommé Samuel s’est évadé du commissariat de Talaiya vendredi vers 3h30 du matin, alors que l’agent chargé de sa surveillance était endormi, rapporte le Times of India.

L’homme avait été interpellé le 6 novembre à bord d’un train pour défaut de passeport. N’étant poursuivi pour aucune infraction pénale, il était retenu dans un local spécialement aménagé à son intention au sein du commissariat, et non dans une cellule ordinaire.

À la suite de cette évasion, le policier de garde a été suspendu pour négligence. Une enquête a également été ouverte pour déterminer si d’autres agents présents au commissariat sont également fautifs. La police a, par ailleurs, lancé des recherches pour retrouver le ressortissant sénégalais.