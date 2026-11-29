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Auteur: Khady NDOYE

INP : Les techniciens et travailleurs de l’agriculture menacent de paralyser les activités après le limogeage d’un délégué du personnel

Le climat social s’annonce tendu à l’Institut national de pédologie (INP). Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le Syndicat national des techniciens et travailleurs de l’agriculture du Sénégal (SYNTTAS) dénonce la décision du directeur de l’INP de relever de ses fonctions le coordonnateur du collège des délégués du personnel.

Le SYNTTAS juge cette mesure unilatérale et contraire aux recommandations des autorités du ministère de l’Agriculture, qui avaient préconisé la mise en place d’un comité de dialogue pour apaiser les tensions entre la direction et les représentants des travailleurs.

Face à cette situation, le SYNTTAS annonce son intention de saisir officiellement l’inspection du travail et le tribunal du travail pour contester la décision et faire la lumière sur les conditions de son adoption.

Le syndicat brandit également la menace d'un préavis de grève. Il prévient qu'en l'absence d'une solution satisfaisante par le dialogue, la riposte syndicale pourrait aller jusqu'à la paralysie des activités de l'institut.

Tout en appelant les autorités du ministère de l’Agriculture à intervenir pour prévenir une aggravation du conflit, le SYNTTAS réaffirme sa détermination à défendre les droits des travailleurs et les prérogatives de leurs représentants.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le SYNTTAS dénonce le limogeage du coordonnateur du collège des délégués du personnel de l'INP par le directeur, une mesure jugée unilatérale et contraire aux recommandations du ministère de l'Agriculture. - Le syndicat annonce vouloir saisir l'inspection du travail et le tribunal du travail pour contester cette décision. - Le SYNTTAS menace d'un préavis de grève pouvant aller jusqu'à la paralysie des activités de l'institut en l'absence de solution par le dialogue.