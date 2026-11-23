Interpol frappe aux Maristes : une voiture volée en Espagne localisée grâce à son GPS
Selon Libération, le Bureau central national (BCN) d’Interpol a retrouvé ce week-end, aux Maristes, à Dakar, un véhicule de marque Sport Equip CK2. La voiture avait été signalée volée en Espagne. Son signal GPS a permis aux enquêteurs de la localiser.
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Le journal ajoute que K. Houssan, un ressortissant libanais présenté comme le propriétaire du véhicule, affirme l’avoir acheté en Guinée-Bissau auprès d’un ressortissant gambien nommé O. Gassama. Le véhicule a été immobilisé. Une enquête est en cours, complète la même source.
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