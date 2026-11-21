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Auteur: Mor Mbaye Cissé

JAXAAY : comment la recherche d'une fugueuse débouche sur le démantèlement d'une mafia du sexe, 4 prostituées arrêtées

Venue signaler la fugue de sa fille, une mère a mis les policiers de Jaxaay sur la piste d'une maison de prostitution clandestine. Quatre femmes ont été placées en garde à vue.

Tout est parti d'une démarche familiale. Le vendredi 20 novembre 2026, vers 18 heures, F. Ndiaye, 40 ans, domiciliée à la Cité Sotrac, s'est présentée au commissariat d'arrondissement de Jaxaay. Elle a déclaré que sa fille, G. Touré, dite Khoudia, avait fugué deux mois plus tôt et qu'elle fréquenterait un réseau de prostitution.

La plaignante a expliqué que la jeune fille avait quitté Nioro du Rip, plus précisément le village de Passy, en septembre 2026. Elle a précisé que sa fille l'appelait depuis un numéro commençant par 78. Après plusieurs tentatives pour la joindre, elle a appris qu'elle se trouverait dans une maison du quartier arrêt Diouma Dji, à Jaxaay. Elle a alors sollicité l'aide de la police pour la retrouver.

Les éléments de la Brigade de recherches se sont immédiatement rendus sur place pour s'enquérir de la situation. Ils sont entrés dans la maison pour vérification et ont constaté qu'elle comptait quatre chambres équipées de lits et de matelas.

Selon des sources de Seneweb , les enquêteurs ont alors fait une découverte qui les a grandement surpris. Dans les chambres se trouvaient trois cartons de préservatifs, un carton de sachets de lubrifiant et dix-neuf téléphones portables simples. Quatre femmes étaient présentes dans les lieux et ont été appréhendées.

Trois d'entre elles ont été identifiées. K. Béye, 35 ans, est coiffeuse. M. Touré, ( 25 ans) exerce comme commerçante. F. N.Cissé, ( 28 ans ) est également commerçante.

Des aveux, mais aucune trace de la fugueuse

Interrogées sommairement, les femmes ont reconnu les faits. Elles ont affirmé détenir des carnets sanitaires leur permettant d'exercer la prostitution. En revanche, elles ont nié catégoriquement connaître G. Touré, dite Khoudia. La jeune fille n'a donc pas été retrouvée à ce stade.

Les femmes ont été conduites directement au poste de police. Sur instruction du procureur Saliou Dicko, elles ont été placées en garde à vue pour prostitution clandestine via un réseau et incitation à la débauche. Les trois cartons de préservatifs, le carton de lubrifiant et les dix-neuf téléphones portables ont été consignés au poste pour les besoins de l'enquête.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une mère a signalé au commissariat de Jaxaay la fugue de sa fille, G. Touré dite Khoudia, qui fréquenterait un réseau de prostitution. - Les policiers ont découvert dans une maison du quartier arrêt Diouma Dji quatre chambres équipées, trois cartons de préservatifs, un carton de lubrifiant et dix-neuf téléphones portables. - Quatre femmes ont été arrêtées et placées en garde à vue pour prostitution clandestine via un réseau et incitation à la débauche ; elles ont nié connaître la fugueuse, qui n'a pas été retrouvée.