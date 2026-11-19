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Auteur: Khady Ndoye

Jaxaay-Parcelles : la mise au point de la cellule de communication du maire Abdoul Aziz Diané

La Cellule de communication de la mairie de Jaxaay-Parcelles conteste la présentation faite par L’Observateur de la situation judiciaire du maire Abdoul Aziz Diané. Elle précise que son placement sous mandat de dépôt, ce jeudi 19 novembre 2026, découle d'une procédure ouverte en novembre 2025 et non d'une nouvelle affaire de trafic de migrants.

Dans une mise au point officielle, la mairie de Jaxaay-Parcelles apporte des clarifications sur la situation judiciaire de son édile, Abdoul Aziz Diané, après la publication dans L’Observateur d’un article titré : « Le maire de Jaxaay tombe encore pour trafic de migrants ».

La municipalité réfute catégoriquement cette présentation, estimant qu'elle ne correspond pas à la réalité de la procédure judiciaire en cours. Selon la Cellule de communication, il ne s'agit nullement d'une nouvelle affaire, mais de la suite d'un dossier ouvert en novembre 2025.

La mairie rappelle qu'à l'issue de son audition, Abdoul Aziz Diané avait bénéficié d'une liberté provisoire assortie d'un placement sous surveillance électronique pendant huit mois, avant d'obtenir une mainlevée. Le ministère public avait cependant interjeté appel de cette décision.

C'est cet appel qui a été examiné le mercredi 18 novembre 2026 par la chambre compétente. Celle-ci aurait fait droit à la demande du Parquet et ordonné la révocation du contrôle judiciaire. En application de cette décision, le maire a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 19 novembre.

La mairie récuse toute nouvelle incrimination

La Cellule de communication insiste également sur le fait qu'aucune nouvelle incrimination ni aucun fait nouveau ne seraient à l'origine de cette incarcération. Elle précise que les accusations concernent le faux, l'usage de faux et l'escroquerie, des faits que le maire a toujours contestés.

La municipalité regrette ainsi ce qu'elle considère comme une présentation sensationnaliste et inexacte de l'information judiciaire, susceptible, selon elle, d'induire l'opinion publique en erreur et de porter atteinte à l'honneur de l'édile.

Elle appelle la presse à davantage de rigueur dans le traitement des affaires judiciaires, tout en réaffirmant son attachement au respect des institutions et sa confiance en la justice sénégalaise.

La mairie rappelle le principe fondamental de la présomption d'innocence, qui demeure applicable à Abdoul Aziz Diané dans le cadre de cette procédure.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La cellule de communication de la mairie de Jaxaay-Parcelles conteste la présentation par L'Observateur de la situation judiciaire du maire Abdoul Aziz Diané. - Elle précise que le placement sous mandat de dépôt du 19 novembre 2026 découle d'une procédure ouverte en novembre 2025, et non d'une nouvelle affaire de trafic de migrants. - La mairie affirme qu'aucune nouvelle incrimination ni fait nouveau n'est à l'origine de l'incarcération, les accusations portant sur le faux, l'usage de faux et l'escroquerie.