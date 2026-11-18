« Je n’ai pas éjaculé » : la prostituée, le maçon et la passe à 2 500 F CFA
La passe finit au tribunal. Selon L'Observateur, un maçon originaire de Tambacounda a été condamné à six mois de prison avec sursis après avoir violenté une prostituée nigériane à Saly Portudal.
Après une première passe payée 2 500 FCFA, le client a exigé un second rapport gratuit et non protégé, prétextant : « Je n’ai pas éjaculé ». Devant le refus catégorique de la jeune femme de 26 ans, une violente bagarre a éclaté, détaille le quotidien du Groupe futurs médias.
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Interpellé puis placé sous mandat de dépôt à la MAC de Mbour, le prévenu a fini par passer aux aveux à la barre, complète la même source. Ayant obtenu le pardon de la partie civile, qui n'a réclamé aucun dommage et intérêt, il a finalement écopé d'une peine de six mois avec sursis.
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