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Auteur: Senewebnews-RP

« Je n’ai pas éjaculé » : la prostituée, le maçon et la passe à 2 500 F CFA

La passe finit au tribunal. Selon L'Observateur, un maçon originaire de Tambacounda a été condamné à six mois de prison avec sursis après avoir violenté une prostituée nigériane à Saly Portudal.

Après une première passe payée 2 500 FCFA, le client a exigé un second rapport gratuit et non protégé, prétextant : « Je n’ai pas éjaculé ». Devant le refus catégorique de la jeune femme de 26 ans, une violente bagarre a éclaté, détaille le quotidien du Groupe futurs médias.

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Interpellé puis placé sous mandat de dépôt à la MAC de Mbour, le prévenu a fini par passer aux aveux à la barre, complète la même source. Ayant obtenu le pardon de la partie civile, qui n'a réclamé aucun dommage et intérêt, il a finalement écopé d'une peine de six mois avec sursis.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un maçon de Tambacounda a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir violenté une prostituée nigériane à Saly Portudal. - Après une première passe payée 2 500 FCFA, il a exigé un second rapport gratuit et non protégé, prétextant « Je n'ai pas éjaculé », ce qui a déclenché une bagarre. - Le prévenu a avoué à la barre et a obtenu le pardon de la partie civile, qui n'a réclamé aucun dommage et intérêt.