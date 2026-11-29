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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Jeux de hasard au marché de la Patte d’Oie : six individus interpellés par la police

Six individus, âgés de 25 à 54 ans, ont été interpellés le dimanche 29 novembre 2026 au marché de la Patte d'Oie par la Brigade de recherches du commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff. Ils sont soupçonnés de s'adonner à des jeux de hasard et de provoquer des attroupements. Ils ont été placés en garde à vue.

Les agissements de ce groupe ne sont pas nouveaux. Il avait été signalé à plusieurs reprises au commissariat par des citoyens, qui dénonçaient ses activités illicites ainsi que les manœuvres frauduleuses auxquelles ses membres auraient recours pour dépouiller les passants de leur argent. Plusieurs personnes auraient d'ailleurs été victimes de ces pratiques par le passé.

Ce dimanche 29 novembre 2026, vers 10 heures, le commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff a été informé de la présence, au marché de la Patte d'Oie, d'un groupe d'individus qui s'adonneraient à des jeux de hasard et provoqueraient des attroupements. Les éléments de la Brigade de recherches ont effectué une descente discrète sur les lieux, à bord de véhicules banalisés. L'opération a permis de surprendre les intéressés et d'interpeller l'ensemble du groupe, composé de six (6) individus.

Conduits au siège du service, les six individus ont décliné leur identité. B. Fall, est âgé de 54 ans. Il se dit carreleur et est domicilié à Sicap Mbao. M. L. Cissé a 44 ans. Il se dit menuisier-ébéniste et est domicilié au marché Boubess, à Guédiawaye. M. C. Niang est âgé de 25 ans. Il se dit coiffeur et est domicilié à Yeumbeul. M. Kane a 30 ans. Il se dit mécanicien et est domicilié aux Parcelles Assainies, unité 12. I. Fall est âgé de 39 ans. Il se dit pêcheur et est domicilié aux Parcelles Assainies, unité 17. Enfin, A. B. Soumaré, a 47 ans. Il se dit carreleur et est domicilié à Thiaroye Gare.

La fouille à corps des mis en cause a permis de découvrir en leur possession six (6) téléphones portables, une somme de trente-six mille (36 000) francs CFA ainsi que trois (3) paires de cartes utilisées pour la pratique des jeux de hasard.

Interrogés sommairement sur les faits, B. Fall, M. L. Cissé et I. Fall ont reconnu s'être déjà adonnés à des jeux de hasard. M. C. Niang, M. Kane et A. B. Soumaré ont déclaré qu'ils se contentaient de suivre le déroulement du jeu, niant ainsi toute participation active.

Les six mis en cause ont été placés en garde à vue. L'enquête se poursuit.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Six individus âgés de 25 à 54 ans ont été interpellés le dimanche 29 novembre 2026 au marché de la Patte d'Oie par la Brigade de recherches du commissariat de Grand-Yoff. - Ils sont soupçonnés de jeux de hasard et d'attroupements, des faits déjà signalés par des citoyens dénonçant des manœuvres frauduleuses. - La fouille a permis de saisir six téléphones, 36 000 francs CFA et trois paires de cartes ; les six ont été placés en garde à vue.