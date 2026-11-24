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Auteur: Khady NDOYE

Joal : 1,7 tonne de faux médicaments saisie en mer, cinq personnes arrêtées

La Brigade maritime de la Douane de Joal a réalisé une importante saisie de faux médicaments au cours d’une opération de surveillance en mer. Au total, 1 700 kilogrammes de produits pharmaceutiques illicites ont été interceptés, tandis que cinq personnes ont été arrêtées.

La lutte contre le trafic de médicaments illicites vient de connaître un nouveau développement sur la Petite Côte. Dans la nuit du lundi au mardi, aux environs de 2 heures du matin, les éléments de la Brigade maritime de Joal ont intercepté une embarcation transportant une importante cargaison de faux médicaments.

L'opération a permis de mettre la main sur vingt-huit (28) colis, représentant un poids total de 1,7 tonne de produits illicites. Les cinq personnes qui se trouvaient à bord de l'embarcation ont été interpellées.

Cette saisie constitue un nouveau coup porté aux réseaux de trafic de médicaments, dont les activités représentent une menace pour la santé publique.

Les personnes arrêtées et la cargaison saisie devraient faire l'objet des procédures prévues par les autorités compétentes.

L’opération a été menée par la Brigade maritime de Joal, commandée par le lieutenant Falou Mbacké Ndiaye. Cette unité relève de la Subdivision du littoral Sud, dirigée par le lieutenant-colonel Khaly Sow.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Brigade maritime de la Douane de Joal a saisi 1,7 tonne de faux médicaments lors d'une opération en mer dans la nuit du lundi au mardi vers 2 heures. - La cargaison représentait 28 colis et cinq personnes à bord de l'embarcation ont été arrêtées. - Les personnes arrêtées et la cargaison saisie devraient faire l'objet des procédures prévues par les autorités compétentes.