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Auteur: Dialy Ibrahima DIEBAKHATE

Journée des forces armées à Kédougou : La sécurité transfrontalière au cœur des enjeux d’intégration sous-régionale

À l’occasion de la Journée nationale des forces armées célébrée ce jeudi 19 novembre 2026, le thème « Forces armées, vecteurs de l’intégration sous-régionale et de la sécurité collective », trouve une résonance particulière dans la région de Kédougou. Frontalière du Mali et de la Guinée, cette partie orientale du Sénégal constitue un espace stratégique où la coopération entre les forces de défense et de sécurité des pays voisins représente un enjeu majeur pour la stabilité des populations et la protection des frontières.

Dans cette région caractérisée par une forte mobilité des populations, des échanges commerciaux transfrontaliers et une importante activité d’exploitation minière artisanale, les questions de sécurité dépassent largement le cadre des frontières nationales. Elles nécessitent une approche concertée, fondée sur le partage de renseignements, la coordination des interventions et le renforcement des relations entre les forces de défense et de sécurité des pays voisins.

Kédougou, un territoire aux défis sécuritaires spécifiques

De Saraya à Salémata, en passant par Kédougou, les populations vivent au quotidien les réalités d’un espace frontalier où les déplacements entre communautés sont nombreux. Les relations historiques, familiales, commerciales et culturelles entre les habitants du Sénégal, du Mali et de la Guinée témoignent de la profondeur de cette intégration sous-régionale.

Mais cette proximité géographique comporte également des défis. La porosité de certaines frontières, les activités d’orpaillage clandestin, les trafics illicites, la circulation de produits prohibés et les risques liés à l’exploitation anarchique des ressources naturelles constituent autant de préoccupations pour les autorités.

Dans ce contexte, la présence des forces armées et le travail des différentes unités de défense et de sécurité participent à la préservation de l’intégrité territoriale, à la sécurisation des populations et à la lutte contre les activités illicites.

La situation particulière de la Falémé illustre également ces enjeux. Ce cours d’eau, qui marque une partie de la frontière entre le Sénégal et le Mali, est confronté à des pressions environnementales importantes, notamment liées à l’orpaillage. La surveillance de cet espace et l’application des mesures de protection nécessitent une mobilisation permanente et une coordination efficace des acteurs concernés.

La sécurité collective, une responsabilité partagée

Le thème de cette édition rappelle qu’aucun pays ne peut, à lui seul, faire face à l’ensemble des menaces qui pèsent sur son territoire. La sécurité collective repose nécessairement sur la solidarité entre États, la coopération opérationnelle et le développement de mécanismes communs de prévention et de réponse aux menaces transfrontalières.

Pour Kédougou, cette coopération revêt une importance particulière. Elle doit permettre de prévenir efficacement les risques sécuritaires, de lutter contre les réseaux criminels transfrontaliers et de protéger les populations vivant de part et d’autre des frontières.

Au-delà de leur mission traditionnelle de défense de l’intégrité territoriale, les forces armées jouent également un rôle dans l’accompagnement des populations, la sensibilisation, l’assistance en situation d’urgence et la contribution au développement des zones éloignées.

Au-delà de la défense, le rapprochement des peuples

À Kédougou, la sécurité ne saurait être dissociée du développement. L’amélioration des infrastructures, l’accès aux services sociaux de base, l’emploi des jeunes et l’encadrement des activités économiques constituent également des facteurs importants de stabilité.

La journée du 19 novembre offre ainsi l’occasion de rappeler que les forces armées ne sont pas uniquement des instruments de défense nationale. Elles peuvent également être des actrices du rapprochement entre les peuples et des partenaires de la construction d’un espace sous-régional plus sûr et plus solidaire.

Le thème de cette édition prend donc tout son sens dans le Sénégal oriental : faire de la coopération entre les États voisins un rempart contre les menaces communes et un levier pour une paix durable au bénéfice des populations.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Journée nationale des forces armées, célébrée le 19 novembre 2026, a pour thème « Forces armées, vecteurs de l’intégration sous-régionale et de la sécurité collective ». - Kédougou, frontalière du Mali et de la Guinée, est confrontée à des défis sécuritaires comme la porosité des frontières, l’orpaillage clandestin et les trafics illicites. - La sécurité collective repose sur la coopération entre États voisins, notamment via le partage de renseignements et la coordination des interventions.