societe

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

Journée des forces armées : Ce qu'il faut retenir du discours de Diomaye Faye

Réunis au camp Dial Diop ainsi que dans les différentes zones militaires du pays, les forces armées ont célébré ce rendez-vous solennel de la République sous le thème « Les forces armées, vecteurs de l’intégration sous-régionale et de la sécurité collective ».

Devant les autorités politiques, diplomatiques et militaires, parmi lesquelles les chefs d’État-major des armées de la CEDEAO et les grands anciens, le chef de l’État a d’abord ramené l’assemblée aux racines de l’institution, rappelant le 10 novembre 1960, date où la remise du drapeau du 1er régiment des tirailleurs sénégalais au 1er bataillon d’infanterie « consacrait une étape fondatrice dans l’édification de notre armée nationale ».

Dès les premiers mots de son allocution, le chef suprême des armées sénégalaises a tenu à honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour le pays. « Je m’incline avec une profonde émotion devant leur mémoire. Je partage surtout la peine de leurs parents et frères d’armes tout en leur témoignant la reconnaissance de la Nation tout entière ».

Il a également salué les militaires blessés ou malades, leur réaffirmant toute sa compassion et ses vœux de prompt rétablissement, tout en adressant sa confiance aux personnels engagés sur le terrain.

S’adressant aux anciens combattants présents, Bassirou Diomaye Faye a dit sa fierté de les voir perpétuer l'esprit d'engagement. « Merci d’être restés fidèles aux serments d’engagement, de discipline et de dignité qui ne vous ont jamais quittés, même après l’uniforme. Vous constituez un modèle à bien des égards ».

Sur le plan géopolitique, le président de la République a dressé le constat d’un monde profondément modifié où "la multiplication des espaces contestés et le délitement progressif des mécanismes multilatéraux marquent une géopolitique mondiale tumultueuse".

Une instabilité qui n'épargne pas la sous-région, confrontée au terrorisme, aux trafics illicites et à la criminalité transnationale, auxquels s’ajoutent les dérèglements climatiques, les tensions sur les ressources et les risques cybernétiques.

Face à des groupes criminels qui exploitent la mobilité transfrontalière et les fragilités territoriales, le chef de l’État a affirmé que « l’heure est à la mobilisation des énergies et des capacités régionales par le renforcement de notre anticipation ».

Rappelant l'histoire partagée de la région où les frontières n’ont effacé ni les liens familiaux, ni les relations économiques, ni les héritages culturels partagés, il a souligné la responsabilité du Sénégal dans la sécurité collective au sein de la CEDEAO.

Face aux recompositions politiques actuelles, il a invité à " préserver les voies du dialogue et à chercher les convergences nécessaires à une sécurité collective régionale dynamique" .

S'adressant aux chefs d’État-major des pays frères, il a appelé à « un effort durable en faveur de l’autonomie stratégique régionale et continentale », appuyé sur des exercices conjoints, un échange de renseignements et des partenariats internationaux équilibrés.

Deux promotions baptisées et la promesse de modernisation

La cérémonie a également été marquée par le baptême solennel de deux promotions d’élèves officiers, célébrant des figures militaires marquantes. La 58e promotion de l’École militaire de santé porte désormais le nom du médecin-colonel Mady Oury Sylla, « pionnier infatigable de la médecine militaire » et membre fondateur de la Société panafricaine et sénégalaise de cardiologie, qui a placé sa vie sous la double vocation de « soigner et servir ».

De son côté, la 45e promotion de l’École nationale des officiers d’active rend hommage au capitaine André Senghor, officier d’infanterie mort en service commandé à la tête de son unité et dont le « sens élevé du devoir et le don de soi » servira d'exemple aux jeunes diplômés.

S'adressant aux élèves officiers qui ont juré de servir dans un contexte de crise de valeurs et de défis sécuritaires, le président leur a rappelé que le métier des armes est " fait de grandeurs, mais aussi, il faut l’accepter, de servitudes".

Enfin, en sa qualité de chef suprême des armées, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa volonté de poursuivre la modernisation des forces armées. Saluant leur " implication décisive dans la sécurisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar-2026", il les a encouragés à rester fidèles à leur devise : " On nous tue, on ne nous déshonore pas."

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le chef de l'État a célébré la Journée des forces armées au camp Dial Diop, en présence notamment des chefs d'État-major des armées de la CEDEAO. - Il a appelé à renforcer l'anticipation et la sécurité collective régionale face au terrorisme, aux trafics illicites et à la criminalité transnationale. - Deux promotions ont été baptisées : la 58e de l'École militaire de santé (médecin-colonel Mady Oury Sylla) et la 45e de l'École nationale des officiers d'active (capitaine André Senghor).