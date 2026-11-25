societe

Auteur: Awa FAYE

Journée internationale des personnes handicapées : le Chef de l'État exige une évaluation des dispositifs d'assistance

A quelques jours de la célébration de la journée internationale des personnes handicapées prévue le 3 décembre 2026, le Président de la République a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions pratiques. Car, Bassirou Diomaye Faye « estime que les personnes vivant avec un handicap constituent un des groupes les plus vulnérables de notre société ».

« Dès lors, il indique l’importance d’évaluer les dispositifs d’assistance des personnes handicapées mis en place et de consolider les actions visant l’amélioration de leur protection sociale et le renforcement de leur implication dans la vie de la Nation », fait-il savoir.

A cet effet, note-t-on, le Président de la République a exigé la prise de toutes les dispositions pratiques, en liaison avec les associations mobilisées, afin d’assurer le bon déroulement des célébrations, le 03 décembre, de la Journée internationale des personnes handicapées.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Président de la République a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions pratiques avant la Journée internationale des personnes handicapées prévue le 3 décembre 2026. - Bassirou Diomaye Faye estime que les personnes vivant avec un handicap constituent un des groupes les plus vulnérables de la société et souligne l'importance d'évaluer les dispositifs d'assistance mis en place. - Le Chef de l'État a exigé la prise de toutes les dispositions pratiques, en liaison avec les associations mobilisées, pour assurer le bon déroulement des célébrations du 3 décembre.