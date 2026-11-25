Journée internationale des personnes handicapées : le Chef de l'État exige une évaluation des dispositifs d'assistance
A quelques jours de la célébration de la journée internationale des personnes handicapées prévue le 3 décembre 2026, le Président de la République a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions pratiques. Car, Bassirou Diomaye Faye « estime que les personnes vivant avec un handicap constituent un des groupes les plus vulnérables de notre société ».
« Dès lors, il indique l’importance d’évaluer les dispositifs d’assistance des personnes handicapées mis en place et de consolider les actions visant l’amélioration de leur protection sociale et le renforcement de leur implication dans la vie de la Nation », fait-il savoir.
A cet effet, note-t-on, le Président de la République a exigé la prise de toutes les dispositions pratiques, en liaison avec les associations mobilisées, afin d’assurer le bon déroulement des célébrations, le 03 décembre, de la Journée internationale des personnes handicapées.
Commentaires (0)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.