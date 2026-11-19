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Auteur: Babacar SENE (correspondant) Saint-Louis

Journée mondiale des toilettes à Gandiol : le gouvernement mise sur 120 000 nouvelles toilettes pour renforcer l’équité

À l’occasion de la Journée mondiale des toilettes, célébrée ce jeudi 19 novembre à l’instar de la communauté internationale, le gouvernement du Sénégal a choisi la commune de Gandiol pour marquer l’événement. Placée cette année sous le thème « Des toilettes sûres pour un avenir équitable », la cérémonie a été présidée par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Diéye, qui a réaffirmé l’engagement du gouvernement à améliorer l’accès aux infrastructures d’assainissement partout dans le pays.

L’accès à des toilettes sûres et de qualité ne doit plus être un privilège, mais un droit partagé par tous les Sénégalais, qu’ils vivent en milieu urbain ou rural. C’est le message porté par Cheikh Tidiane Diéye lors de cette célébration, où il a rappelé que l’assainissement constitue un enjeu majeur de justice sociale et d’équité.

Dans le cadre de la Vision Sénégal 2050 et de la mise en œuvre de la politique sectorielle, le gouvernement entend accélérer les investissements et les réformes dans le domaine de l’assainissement. À cet effet, plusieurs projets sont en cours pour la réalisation d’environ 120 000 toilettes et édicules publics à travers le territoire national.

Ces infrastructures sont destinées notamment aux écoles, dispensaires, marchés, lieux de culte et autres espaces publics nécessitant des équipements adaptés. « Nous voulons monter en puissance dans la construction de toilettes et de latrines partout dans le pays », a souligné le ministre, qui a réitéré la volonté des autorités de garantir un accès équitable à des installations dignes et sécurisées.

L’amélioration des conditions sanitaires dans les établissements scolaires figure parmi les priorités. Cheikh Tidiane Diéye a insisté sur la nécessité de permettre aux jeunes filles de disposer de toilettes adaptées à proximité, afin qu’elles ne soient plus contraintes de quitter leurs établissements pour satisfaire leurs besoins. Un enjeu qui touche aussi à la dignité, à la santé et à la continuité de la scolarité, notamment pendant les périodes menstruelles.

À Gandiol, le ministre a pu constater des réalisations concrètes, notamment dans une école où des infrastructures ont été aménagées par la Direction de l’assainissement, en partenariat avec la commune et avec l’appui de l’Unicef et d’autres partenaires. Ces équipements permettent désormais aux élèves, notamment aux filles, de bénéficier de meilleures conditions sanitaires. Leur conception prend également en compte la gestion des menstruations, afin de préserver la dignité des jeunes élèves.

Satisfait de ces avancées, le ministre a instruit la Direction de l’assainissement de travailler à la généralisation de ce modèle dans les établissements scolaires à travers le pays.

La visite a également été marquée par une étape dans des établissements, où des toilettes ont été réalisées pour améliorer les conditions d’accueil des populations.

À travers cette célébration, les autorités sénégalaises affichent leur ambition de faire de l’assainissement un levier de développement, de dignité et d’inclusion sociale, avec l’objectif de réduire les disparités d’accès aux infrastructures sanitaires entre les territoires et les populations.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le gouvernement du Sénégal a célébré la Journée mondiale des toilettes à Gandiol, sous le thème « Des toilettes sûres pour un avenir équitable », en présence du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement Cheikh Tidiane Diéye. - Environ 120 000 toilettes et édicules publics sont en cours de réalisation à travers le pays, destinés notamment aux écoles, dispensaires, marchés et lieux de culte. - À Gandiol, le ministre a constaté des infrastructures aménagées dans une école par la Direction de l’assainissement avec l’appui de l’Unicef et d’autres partenaires, et a instruit la généralisation de ce modèle dans les établissements scolaires.