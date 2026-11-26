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Auteur: Seneweb-Com

Kaolack : appui aux conducteurs de motos-taxis, Fallou Kébé lance l’initiative « Un gilet, une vie »

​À l’initiative du président de l’AS Saloum, Fallou Kébé, l’Union pour le développement de Kaolack (UDK) a lancé, à l’arrêt Niary Tally, sa campagne citoyenne « Un gilet, une vie ». Cette opération de sensibilisation et de distribution de gilets réfléchissants vise à renforcer la visibilité nocturne des conducteurs de motos-taxis (djakartamen) et à réduire les accidents de la circulation dans la capitale du Saloum.

​Dans un élan de responsabilité collective, l’Union pour le développement de Kaolack (UDK), portée par le président de l’AS Saloum, Fallou Kébé, a officiellement lancé son initiative citoyenne « Un gilet, une vie », destinée à renforcer la sécurité routière dans la région. Cette campagne a débuté par une cérémonie de sensibilisation et de remise de gilets à l’arrêt Niary Tally, un carrefour stratégique pour le trafic des motos-taxis Jakarta.

​À cette occasion, les initiateurs ont salué l'engagement quotidien de ces travailleurs dans le développement économique et social de la commune. « Les conducteurs de Jakarta occupent aujourd’hui une place importante dans notre société. Vous participez au transport des populations, vous facilitez les déplacements et vous contribuez à faire vivre de nombreuses familles », a souligné le mouvement, tout en rappelant les dangers liés à cette activité : « Chaque jour, des accidents de la circulation bouleversent des familles et détruisent des espoirs. C’est pourquoi nous avons choisi de poser un acte concret à travers cette initiative. »

​Pour l'UDK, la remise de ces équipements dépasse le simple geste symbolique pour s'inscrire dans une démarche de prévention et de solidarité. L'objectif affiché est de rendre les conducteurs plus visibles sur les axes routiers, particulièrement la nuit, tout en promouvant une nouvelle culture de la prudence et du respect du Code de la route.

​« Je reste convaincu que le développement de Kaolack doit passer par l’implication de toutes les catégories socioprofessionnelles, notamment notre jeunesse. Nous ne devons pas attendre que les problèmes deviennent des drames pour agir, il est temps de prendre nos responsabilités. À Kaolack, là où les opportunités d’emploi sont insuffisantes, nous devons valoriser chaque activité qui permet à un jeune de travailler honnêtement et de subvenir aux besoins de sa famille », a plaidé Fallou Kébé.

​S'adressant directement aux conducteurs, le président de l'AS Saloum a insisté sur la fraternité et la nécessité de sécuriser ce secteur qui emploie plus de 1 000 jeunes, dont de nombreux diplômés titulaires du baccalauréat ou de la maîtrise : « Nous sommes venus ici en tant que frères dans le but de nous entraider avec vous, les djakartamen de Kaolack. Comme nous le savons, les routes ne sont pas bien éclairées. Pour vous aider à être visibles face aux taxis et aux camions, surtout la nuit, chacun d'entre nous doit prévenir les risques en portant un gilet. Nous voulons que votre métier soit sécurisé. »

​À travers « Un gilet, une vie », l’UDK entend poursuivre sa mobilisation auprès des acteurs du transport urbain afin de bâtir une ville plus responsable et solidaire, rappelant, selon les mots d’un de ses représentants, « qu’une vie n'a pas de prix ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’Union pour le développement de Kaolack (UDK), portée par Fallou Kébé, a lancé à l’arrêt Niary Tally l’initiative « Un gilet, une vie » avec distribution de gilets réfléchissants aux conducteurs de motos-taxis. - L’objectif est de renforcer la visibilité nocturne des djakartamen et de réduire les accidents de la circulation à Kaolack. - Fallou Kébé a souligné que ce secteur emploie plus de 1 000 jeunes, dont de nombreux diplômés du baccalauréat ou de la maîtrise.