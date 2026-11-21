Kaolack : boulanger poignardé à mort par sa nièce, ce différend sur la « dépense quotidienne » qui a tout déclenché
Jeudi, le correspondant de Seneweb rapportait les premiers éléments d'un drame familial tragique survenu à Kaolack, où un boulanger de 48 ans, D. Diallo, a été mortellement poignardé par sa nièce de 20 ans, K. Lô, avant que la jeune femme ne prenne la fuite et que sa mère ne soit interpellée. Dans son édition du vendredi, L’Observateur explique ce qui a mis le feu aux poudres.
Tout serait né d'une question de « dépense quotidienne » au sein de la concession partagée par D. Diallo et sa petite sœur C. Diallo. Jusque-là, le boulanger assumait seul l'ensemble des charges, mais il avait récemment proposé de revoir cette organisation en demandant à sa sœur de s'adresser désormais à son mari pour la « dépense quotidienne », tandis qu'il prendrait en charge celle de sa propre épouse. Une initiative mal perçue par C. Diallo et sa fille K. Lô, qui auraient dès lors nourri une vive rancœur envers lui.
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Cette tension latente s'est cristallisée autour du rythme de vie du boulanger, qui travaille la nuit et dort le jour : K. Lô,dont la chambre fait face à la sienne, allumait sa radio à « plein volume » le matin pour l'empêcher de se reposer. Jeudi, épuisé par la situation, D. Diallo a sollicité les notables du quartier pour qu'ils interviennent et fassent baisser le son. À son retour, la confrontation verbale avec sa nièce a vite tourné à l'affrontement physique, aboutissant au coup de couteau fatal, rapporte le quotidien du Groupe futurs médias.
Commentaires (8)
Gayii sakh nenegn topette laaa.
Seytane dafa beuri dolller
Si vous voyez que L ISALAM cette belle religion religion de tous les Prophetes veut que l homme ait la responsabilite de subvenir aux besoin de son foyer c est pour eviter que la femme ait un controle sur l homme. Les genres Maman khadija R A sont tres rares.
On peut aussi noter l ingratitude sans mesure de la niece NO MERCY FOR HER.
Qu Allah swt accepte Diallo dans on paradis Firdawsi.
Ce pays est entran d engendrer des montres sans le savoir LIP LEP PASS PASS YOU BONE YI REK
TAWHID NOTRE SEULE SOLUTION SINON CE FITNA INSHAALLAH VA RENTRER DANS TOUTES LES MAISONS.
Au sénegal le probleme est que quand on est genereux les gens prennent les dons pour acquis
Desole de le dire mais force est de reconnaitre qu’il ya bcp parmi elles qui sont psychologiquement instables, aigries .
Pour elles , l’homme quelque soit sa position face a elles n’est qu’un escalier social a gravir, un fruit a presser jusqu’a la derniere goute une chose a exploiter ,un profit a menager juste parce que : c elle la femme la soeur la tante l’amue et meme la maman
C’est la perception que j’ai
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