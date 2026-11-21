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Auteur: Senewebnews-RP

Kaolack : boulanger poignardé à mort par sa nièce, ce différend sur la « dépense quotidienne » qui a tout déclenché

Jeudi, le correspondant de Seneweb rapportait les premiers éléments d'un drame familial tragique survenu à Kaolack, où un boulanger de 48 ans, D. Diallo, a été mortellement poignardé par sa nièce de 20 ans, K. Lô, avant que la jeune femme ne prenne la fuite et que sa mère ne soit interpellée. Dans son édition du vendredi, L’Observateur explique ce qui a mis le feu aux poudres.

Tout serait né d'une question de « dépense quotidienne » au sein de la concession partagée par D. Diallo et sa petite sœur C. Diallo. Jusque-là, le boulanger assumait seul l'ensemble des charges, mais il avait récemment proposé de revoir cette organisation en demandant à sa sœur de s'adresser désormais à son mari pour la « dépense quotidienne », tandis qu'il prendrait en charge celle de sa propre épouse. Une initiative mal perçue par C. Diallo et sa fille K. Lô, qui auraient dès lors nourri une vive rancœur envers lui.

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Cette tension latente s'est cristallisée autour du rythme de vie du boulanger, qui travaille la nuit et dort le jour : K. Lô,dont la chambre fait face à la sienne, allumait sa radio à « plein volume » le matin pour l'empêcher de se reposer. Jeudi, épuisé par la situation, D. Diallo a sollicité les notables du quartier pour qu'ils interviennent et fassent baisser le son. À son retour, la confrontation verbale avec sa nièce a vite tourné à l'affrontement physique, aboutissant au coup de couteau fatal, rapporte le quotidien du Groupe futurs médias.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - D. Diallo, boulanger de 48 ans, a été mortellement poignardé à Kaolack par sa nièce K. Lô, âgée de 20 ans, qui a pris la fuite. - Le différend portait sur la « dépense quotidienne » : D. Diallo avait demandé à sa sœur de s'adresser à son mari pour cette dépense. - K. Lô allumait sa radio à plein volume le matin pour empêcher son oncle, qui travaillait la nuit, de se reposer ; une confrontation jeudi a abouti au coup de couteau fatal.