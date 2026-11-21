Kaolack : Fin de cavale pour la jeune fille accusée du meurtre de son oncle
Les agents du commissariat central de Kaolack ont réussi à appréhender K. Lô, âgée de 20 ans, soupçonnée d’avoir poignardé mortellement son oncle, D. Diallo, dans le quartier de Médina Mbaba. Le drame s'est produit hier.
Après avoir commis l'acte, K. Lô avait pris la fuite pour se cacher chez sa grand-mère à Thioffack. Elle a finalement été localisée et interpellée grâce aux investigations et aux opérations de surveillance menées par les forces de sécurité, avant d'être placée en garde à vue au commissariat central de Kaolack.
Commentaires (1)
Ton kilifa sheytane t a abandone avec tes problemes lecon pour cette jeunesse.
La chaleur du prison de kaolack va t appendre a ne pas etre ingrate envers ce responsable de famille qui a certainement fait beaucoup de chose pour toi.
N imiter pas la justice occidentale ils n eduquent pas leur enfants vous avez vu les resultats in enfant qui se leve du jour au lendemain pour tuer ses camarades de classe sans raison juste rewande.
L oncle devrait prendre une cravache avec cette jeune depuis longtemps elle serait moins impolie
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