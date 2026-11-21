societe

Auteur: Seynabou Diagne

Kaolack : Fin de cavale pour la jeune fille accusée du meurtre de son oncle

​Les agents du commissariat central de Kaolack ont réussi à appréhender K. Lô, âgée de 20 ans, soupçonnée d’avoir poignardé mortellement son oncle, D. Diallo, dans le quartier de Médina Mbaba. Le drame s'est produit hier.

​Après avoir commis l'acte, K. Lô avait pris la fuite pour se cacher chez sa grand-mère à Thioffack. Elle a finalement été localisée et interpellée grâce aux investigations et aux opérations de surveillance menées par les forces de sécurité, avant d'être placée en garde à vue au commissariat central de Kaolack.