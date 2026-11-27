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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Kaolack : Un vendeur de charbon roué de coups et dépouillé par trois agresseurs, l’un d’eux arrêté

Un jeune homme a été interpellé par des riverains puis placé en garde à vue au commissariat central de Kaolack, soupçonné d'avoir participé à une agression nocturne commise en groupe contre un commerçant du quartier Kanda.

Les faits remontent au 25 novembre 2026. A. Ka, vendeur de charbon de 29 ans, domicilié à Kanda, aidait un camionneur à décharger des sacs de charbon dans son parc lorsqu'un groupe de trois individus a surgi de nulle part et s'est jeté sur lui. Les assaillants lui ont arraché sa sacoche, qui contenait quatre-vingt mille (80.000) FCFA, tout en le rouant de coups pour qu'il la lâche.

Des bonnes volontés sont toutefois intervenues très rapidement et sont parvenues à interpeller l'un des agresseurs. Vers 21h30, ce dernier a été conduit au commissariat central de Kaolack. Il s'agit de O. Ndiaye, 24 ans, qui se dit pêcheur et réside à Abattoirs.

Interrogé sommairement, le suspect a nié les faits, sans convaincre les enquêteurs. Il a par ailleurs refusé de dénoncer ses deux complices, toujours en fuite. À l'issue de cette audition, il a été placé en garde à vue pour vol avec violences commis la nuit en réunion.

Le Parquet a été avisé et une enquête reste ouverte afin de retrouver les deux autres membres du groupe.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un vendeur de charbon de 29 ans, A. Ka, a été roué de coups et dépouillé de 80.000 FCFA par trois agresseurs le 25 novembre 2026 à Kanda. - L'un des agresseurs, O. Ndiaye, 24 ans, a été interpellé par des riverains et placé en garde à vue au commissariat central de Kaolack. - Le suspect a nié les faits et refusé de dénoncer ses deux complices, toujours en fuite ; le Parquet a été avisé.