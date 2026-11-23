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Auteur: Seynabou DIAGNE, correspondante à Kaolack

Kaolack : Une enseignante agressée par son élève, tollé dans le monde éducatif

​La colère gronde dans les écoles de la région de Kaolack. Après l’agression de Mame Bouya Ka, professeure d’anglais au CEM 2 de Gandiaye, les syndicats du G7 disent stop à la violence en milieu scolaire. Ils exigent des sanctions exemplaires, davantage de sécurité pour les enseignants et décrètent une grève totale ce mercredi 25 novembre 2026.

​C’est l’indignation dans tout le milieu éducatif kaolackois. Mame Bouya Ka, professeure d'anglais au CEM 2 de Gandiaye, a été agressée par un élève au sein même de son établissement. Un acte que le G7 qualifie d’inacceptable et qui relance avec acuité la question de la sécurisation du personnel enseignant.

​Face à cette situation, le G7 de Kaolack réclame des sanctions disciplinaires et judiciaires exemplaires à l’encontre de l'auteur des faits. L’intersyndicale demande également aux autorités de garantir une sécurité effective dans tous les établissements scolaires. Pour se faire entendre, les syndicats décrètent un arrêt total des cours le mercredi 25 novembre 2026. Une journée de mobilisation pour rappeler une évidence : sans respect ni sécurité, il n’y a pas d’école possible.

​Le SELS, le CUSEMS, l'UDEN et le SAEMS, entre autres organisations membres du G7, ont décidé d'engager prochainement des démarches auprès des autorités administratives et académiques afin d'exiger des mesures concrètes pour mettre un terme à l'insécurité dans les établissements.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Mame Bouya Ka, professeure d'anglais au CEM 2 de Gandiaye, a été agressée par un élève au sein de son établissement. - Le G7 de Kaolack réclame des sanctions disciplinaires et judiciaires exemplaires contre l'auteur et une sécurité effective dans tous les établissements scolaires. - Les syndicats décrètent un arrêt total des cours le mercredi 25 novembre 2026.