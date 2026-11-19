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Auteur: Seynabou DIAGNE (Correspondante à Kaolack)

il y a 5 heures

Kaolack : Une jeune femme de 20 ans poignarde à mort son oncle

Le jeudi 19 novembre 2026, la commune de Kaolack a été le théâtre d’un drame familial tragique. K. Lô, une jeune femme de 20 ans, a été impliquée dans l’homicide de son oncle, D. Diallo, boulanger de 48 ans, marié et père d’un enfant.

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​Les premières investigations et témoignages recueillis indiquent que l’altercation, d’abord considérée comme une simple dispute familiale, a rapidement dégénéré. Après avoir commis l’irréparable, K. Lô a pris la fuite et est actuellement activement recherchée par les autorités locales.

​De son côté, sa mère a été interpellée par les forces de défense et de sécurité.