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Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté

Kédougou : 13 groupes électrogènes et 13 marteaux-piqueurs saisis sur un site d’orpaillage clandestin à Bandian

La lutte contre l’exploitation aurifère clandestine se poursuit dans la région de Kédougou. Ce mardi, la brigade de gendarmerie de proximité de Mako a démantelé un site d’orpaillage clandestin dans le village de Bandian, situé dans la commune de Tomboronkoto. L’opération s'est déroulée aux environs de 12 h. Les gendarmes ont ainsi saisi 13 groupes électrogènes, 13 marteaux-piqueurs et un compresseur d’air à piston portable de type W-3.5/5. Ce matériel est utilisé dans les activités d’exploitation artisanale illégale de l’or.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre des opérations de lutte contre l’orpaillage clandestin, un phénomène qui constitue une préoccupation majeure dans cette partie du Sénégal oriental, notamment en raison de ses conséquences sur l’environnement et la sécurité des populations.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances de cette activité illicite et d’identifier les éventuels responsables.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La brigade de gendarmerie de proximité de Mako a démantelé un site d'orpaillage clandestin à Bandian, commune de Tomboronkoto, le mardi vers 12 h. - Les gendarmes ont saisi 13 groupes électrogènes, 13 marteaux-piqueurs et un compresseur d'air à piston portable de type W-3.5/5. - Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cette activité illicite et identifier les éventuels responsables.