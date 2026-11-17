Kédougou : 13 groupes électrogènes et 13 marteaux-piqueurs saisis sur un site d’orpaillage clandestin à Bandian
La lutte contre l’exploitation aurifère clandestine se poursuit dans la région de Kédougou. Ce mardi, la brigade de gendarmerie de proximité de Mako a démantelé un site d’orpaillage clandestin dans le village de Bandian, situé dans la commune de Tomboronkoto. L’opération s'est déroulée aux environs de 12 h. Les gendarmes ont ainsi saisi 13 groupes électrogènes, 13 marteaux-piqueurs et un compresseur d’air à piston portable de type W-3.5/5. Ce matériel est utilisé dans les activités d’exploitation artisanale illégale de l’or.
Cette intervention s’inscrit dans le cadre des opérations de lutte contre l’orpaillage clandestin, un phénomène qui constitue une préoccupation majeure dans cette partie du Sénégal oriental, notamment en raison de ses conséquences sur l’environnement et la sécurité des populations.
Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances de cette activité illicite et d’identifier les éventuels responsables.
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