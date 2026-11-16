Kédougou : 17 dragues détruites lors d’une opération de démantèlement sur la Falémé
La lutte contre l’exploitation aurifère clandestine se poursuit le long de la Falémé. Le détachement du GARSI 2 basé à Moussala a mené, dimanche 15 novembre 2026, une opération de démantèlement dans les environs du village de Sansamba, dans la commune de Bembou, département de Saraya. Bilan : 17 dragues détruites.
L’opération s’est déroulée entre 16 heures et 19 heures, dans le cadre de l’application du décret interdisant toute activité d’exploitation minière le long de la Falémé.
Selon les informations recueillies, cette intervention fait suite à des renseignements faisant état d’une intense activité d’exploitation aurifère sur la rive gauche du fleuve, précisément dans le secteur de Sansamba.
Déterminés à faire respecter la mesure d’interdiction, les éléments du GARSI 2 ont investi la zone signalée et procédé à la destruction sur place des 17 dragues utilisées pour l’extraction de l’or.
Cette nouvelle opération traduit la poursuite des efforts des forces de défense et de sécurité pour faire respecter l’interdiction des activités minières le long de la Falémé, un cours d’eau frontalier particulièrement exposé aux conséquences de l’orpaillage clandestin.
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