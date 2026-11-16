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Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté

Kédougou : 17 dragues détruites lors d’une opération de démantèlement sur la Falémé

La lutte contre l’exploitation aurifère clandestine se poursuit le long de la Falémé. Le détachement du GARSI 2 basé à Moussala a mené, dimanche 15 novembre 2026, une opération de démantèlement dans les environs du village de Sansamba, dans la commune de Bembou, département de Saraya. Bilan : 17 dragues détruites.

L’opération s’est déroulée entre 16 heures et 19 heures, dans le cadre de l’application du décret interdisant toute activité d’exploitation minière le long de la Falémé.

Selon les informations recueillies, cette intervention fait suite à des renseignements faisant état d’une intense activité d’exploitation aurifère sur la rive gauche du fleuve, précisément dans le secteur de Sansamba.

Déterminés à faire respecter la mesure d’interdiction, les éléments du GARSI 2 ont investi la zone signalée et procédé à la destruction sur place des 17 dragues utilisées pour l’extraction de l’or.

Cette nouvelle opération traduit la poursuite des efforts des forces de défense et de sécurité pour faire respecter l’interdiction des activités minières le long de la Falémé, un cours d’eau frontalier particulièrement exposé aux conséquences de l’orpaillage clandestin.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le détachement du GARSI 2 basé à Moussala a mené le dimanche 15 novembre 2026 une opération de démantèlement près du village de Sansamba, dans la commune de Bembou, département de Saraya. - L'opération, menée entre 16 heures et 19 heures, a abouti à la destruction sur place de 17 dragues utilisées pour l'extraction de l'or. - Cette intervention fait suite à des renseignements signalant une intense activité d'exploitation aurifère sur la rive gauche du fleuve, dans le secteur de Sansamba.