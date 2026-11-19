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Auteur: Dialy Ibrahima DIEBAKHATE

Kédougou : Les forces armées célèbrent leur journée sous le signe de l’intégration et de la sécurité collective.

La Journée des forces armées a été célébrée ce jeudi 19 novembre 2026 au camp militaire Fodé de Kédougou. Une occasion pour les autorités militaires et administratives de réaffirmer l’importance de la coopération transfrontalière et de la mutualisation des efforts face aux défis sécuritaires dans la sous-région ouest-africaine.

La sécurité ne connaît pas de frontières. C’est le message fort qui a marqué la célébration de la Journée des forces armées, ce jeudi, au camp militaire Fodé de Kédougou. Placée sous le thème de l’intégration et de la sécurité collective, cette édition met en lumière la nécessité d’une approche concertée entre les États face à la montée des menaces sécuritaires en Afrique de l'Ouest.

Prenant la parole à cette occasion, le lieutenant-colonel Moussa Diouf, chef du 34e bataillon d’infanterie de Kédougou, a insisté sur la dimension régionale des enjeux sécuritaires. Selon lui, les forces armées ne se limitent plus à leur mission traditionnelle de défense et de sécurisation du territoire national. Elles jouent également un rôle essentiel dans la promotion de l’intégration sous-régionale et de la sécurité collective. « La sécurité, on ne peut pas la faire de manière isolée », a-t-il martelé, soulignant notamment les répercussions de la situation sécuritaire au Mali sur la vulnérabilité des frontières sénégalaises.

Pour le commandant du 34e bataillon, une vision commune de la gestion des menaces avec le Mali et les autres pays de la sous-région s’impose désormais comme une nécessité.

Dans cette perspective, il a évoqué la prise en compte stratégique de cette partie du territoire national à travers le concept « Pivot Est », mis en place par le commandement. Une orientation qui traduit, selon lui, l’importance accordée à la sécurisation de cette zone frontalière.

Le lieutenant-colonel Moussa Diouf a également mis en avant la montée en puissance des capacités opérationnelles des forces armées dans la région de Kédougou. Les équipements et les moyens présentés lors de la cérémonie témoignent, selon lui, des efforts consentis pour renforcer leur aptitude à faire face aux défis sécuritaires.

Il n’a pas manqué de saluer l’engagement des forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que celui de l’ensemble des acteurs mobilisés sur le terrain, souvent dans des conditions difficiles, pour permettre aux populations de vaquer librement à leurs occupations.

De son côté, la gouverneure Mariama Traoré s’est réjouie de la célébration de cette journée, qu’elle considère comme un moment privilégié pour rendre hommage à l’ensemble des FDS. Elle a exprimé sa reconnaissance et ses félicitations aux hommes et aux femmes en uniforme pour leur engagement constant dans la préservation de la paix, de la sécurité et de l’intégrité des territoires.

La cheffe de l’exécutif régional a surtout lancé un appel à la collaboration des populations avec les FDS. Pour elle, la sécurisation du territoire ne saurait être l’affaire exclusive des militaires et des forces de sécurité ; chaque citoyen doit jouer pleinement sa partition.

« La région de Kédougou est une région frontalière. Le thème de cette édition colle parfaitement à cette réalité », a-t-elle souligné, insistant sur la nécessité de promouvoir la coopération entre les États, de renforcer les relations transfrontalières et d’impliquer toutes les composantes de la société dans la préservation de la stabilité.

À travers cette célébration au camp militaire Fodé, les autorités militaires et administratives ont ainsi rappelé que la consolidation de la paix à Kédougou et dans l’ensemble de la sous-région repose autant sur le renforcement des capacités opérationnelles que sur la coopération entre États et l’engagement des populations.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Journée des forces armées a été célébrée le jeudi 19 novembre 2026 au camp militaire Fodé de Kédougou, sous le thème de l'intégration et de la sécurité collective. - Le lieutenant-colonel Moussa Diouf, chef du 34e bataillon d'infanterie de Kédougou, a insisté sur la dimension régionale des enjeux sécuritaires et évoqué le concept « Pivot Est ». - La gouverneure Mariama Traoré a appelé à la collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité pour la sécurisation du territoire.