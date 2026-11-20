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Auteur: Dialy Ibrahima DIEBAKHATE

Kédougou : Trois individus interpellés et un important matériel saisi lors d’une opération contre l’orpaillage illicite à Bantaco

La Brigade de gendarmerie de proximité de Mako a mené, ce vendredi 20 novembre 2026, une opération de lutte contre l’exploitation illicite de l’or dans le village de Bantaco, dans la région de Kédougou. Trois individus ont été interpellés et un important lot de matériel ainsi que des substances chimiques ont été saisis.

Nouvelle opération contre l’orpaillage clandestin dans la région de Kédougou. La Brigade de gendarmerie de proximité de Mako a investi le village de Bantaco, ce vendredi, dans le cadre d’une intervention qui s’est déroulée de 10 heures à 15 heures.

Cette opération a permis aux hommes en bleu de mettre la main sur un important arsenal de matériel utilisé dans les activités d’exploitation aurifère. Le bilan fait état de treize motocyclettes, trois tricycles, un Piki-Paka, deux motopompes, deux groupes électrogènes et vingt-cinq pelles saisis.

Les gendarmes ont également mis la main sur huit brouettes, six panneaux solaires, dont deux de grande dimension, trois bidons d’acide, deux kilogrammes de cyanure, dix kilogrammes de charbon ainsi qu’un zinc contenant des minerais.

Au-delà de ces saisies, l’intervention a conduit à l’interpellation de trois personnes. Il s’agit de Y. D., âgé de 19 ans, de S. K., 33 ans, et de M. CI., 28 ans. Les deux derniers, de nationalité malienne selon les éléments de l’enquête, sont également présentés comme des orpailleurs résidant à Bantaco.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue à 16 heures pour exploitation illicite de minerais, mise en danger de la vie d’autrui, dégradation des sols et détention de substances chimiques. L’enquête se poursuit.

Cette nouvelle intervention vient illustrer la poursuite des opérations de lutte contre l’orpaillage clandestin , dans la région de Kédougou, initiée par la légion de gendarmerie .

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Brigade de gendarmerie de proximité de Mako a mené une opération contre l'orpaillage illicite à Bantaco, dans la région de Kédougou, le vendredi 20 novembre 2026, de 10 heures à 15 heures. - Trois individus ont été interpellés : Y. D. (19 ans), S. K. (33 ans) et M. CI. (28 ans), les deux derniers de nationalité malienne selon l'enquête. - Le matériel saisi comprend notamment treize motocyclettes, trois tricycles, deux motopompes, deux groupes électrogènes, vingt-cinq pelles, trois bidons d'acide et deux kilogrammes de cyanure.