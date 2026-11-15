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Kédougou : un laveur de la station « Ola Energy » meurt électrocuté en nettoyant un camion

Auteur: Mor Mbaye Cissé

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Kédougou : un laveur de la station « Ola Energy » meurt électrocuté en nettoyant un camion

Kédougou : un laveur de la station « Ola Energy » meurt électrocuté en nettoyant un camion

Un drame est survenu le samedi 14 novembre 2026 à Kédougou, à la station-service « Ola Energy ». P. Diandy, un laveur de nationalité sénégalaise, y a perdu la vie en plein service, victime d'une électrocution.

P. Diandy était donc âgé de 43 ans. Il était domicilié au quartier Ouakam, au lieu-dit « Terrain Maure ». Récemment arrivé à Kédougou, il travaillait à la station « Ola Energy » en qualité de laveur.

D'après les déclarations recueillies auprès de ses collègues, P. Diandy était en train de nettoyer un camion lorsque l'accident s'est produit. Il manipulait une pompe électrique à haute pression, les mains mouillées, quand il a été victime d'une électrocution. Les faits se sont déroulés le 14 novembre 2026, aux environs de 10 heures.

Les éléments du Corps urbain du commissariat central de Kédougou, aussitôt alertés, se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d'usage. Le corps sans vie de la victime a ensuite été transporté à l'hôpital régional de Kédougou, où une autopsie devait être pratiquée.

Le certificat médical établi à l'issue de cet examen indique que P. Diandy est décédé des suites d'une électrocution accidentelle, survenue le 14 novembre 2026, vers 10 heures.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce décès.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- P. Diandy, laveur de 43 ans à la station « Ola Energy » de Kédougou, est mort électrocuté le 14 novembre 2026 vers 10 heures. - Il nettoyait un camion et manipulait une pompe électrique à haute pression, les mains mouillées, au moment de l'accident. - Le certificat médical confirme une électrocution accidentelle et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du décès.
Auteur: Mor Mbaye Cissé
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