Keur Massar : trois écolières disparues retrouvées à Rosso, elles accusent leur maître
Elles n’ont pas été enlevées. Selon Libération, trois écolières de 11 et 12 ans, en classe de CM2 dans un établissement privé de Keur Massar, ont fugué pour rejoindre Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Elles ont été interceptées à Rosso alors qu’elles tentaient de quitter le Sénégal sans documents de voyage ni autorisation parentale.
Les fillettes, citées par le journal, affirment avoir voulu échapper à « la fureur de leur instituteur ». Elles accusent ce dernier de les frapper pour la moindre faute, les bavardages ou les mauvaises notes.
Les trois écolières ont finalement été remises à leurs parents. Elles voulaient rejoindre à Nouakchott le jeune frère de la grand-mère de l’une d’elles, d'après la même source.
Commentaires (17)
Ces élèves qui ont été violonté traînent des troubles psychiques toute leur vie
tous ce que nous vivons aujourd’hui c'est un manque d'autorité : agression, adultère, meurtre et autres drogue etc
il faut faire comme Japon, Chine il tape bien résultat premier puissance mondiale
Et puis Keur Massar jusqu'à Rosso, ce n'est pas la porte d'à côté !
Combien de temps a duré leur escapade ? Où ont elles mangé voire dormi ? Ont elles été accueillies, hébergées ?
La Police a bien des sujets de recherche sur affaire qui aurait pu mal tourné.
Notre Société a bien changé, nous ne faisons plus attention à rien, nous n’apportons plus soutien et attention aux enfants, aux plus faibles, happés que nous sommes par nos soucis quotidiens ? Je me le demande
Même à la maison nos parents nous tapaient; Au Japon même si tu es étudiant et tu fais une faute
à l'université on te frappe
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