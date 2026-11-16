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Auteur: Senewebnews-RP

Keur Massar : trois écolières disparues retrouvées à Rosso, elles accusent leur maître

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Elles n’ont pas été enlevées. Selon Libération, trois écolières de 11 et 12 ans, en classe de CM2 dans un établissement privé de Keur Massar, ont fugué pour rejoindre Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Elles ont été interceptées à Rosso alors qu’elles tentaient de quitter le Sénégal sans documents de voyage ni autorisation parentale.

Les fillettes, citées par le journal, affirment avoir voulu échapper à « la fureur de leur instituteur ». Elles accusent ce dernier de les frapper pour la moindre faute, les bavardages ou les mauvaises notes.

Les trois écolières ont finalement été remises à leurs parents. Elles voulaient rejoindre à Nouakchott le jeune frère de la grand-mère de l’une d’elles, d'après la même source.