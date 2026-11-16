Khombole : Traité d’homosexuel, il roue de coups son interlocuteur et écope de 3 mois avec sursis
Âgé de 22 ans, l’ouvrier I. Dièye a comparu ce lundi devant le tribunal d’instance de Thiès pour coups et blessures volontaires. Il est poursuivi pour avoir agressé M. Tine, à qui il aurait occasionné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours. Les faits se sont déroulés à Khombole.
À la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Pour sa défense, il a soutenu que la victime l'avait traité d’homosexuel. Ce qui aurait provoqué une altercation entre les deux hommes, avant de dégénérer en bagarre. I. Dièye a admis avoir asséné plusieurs coups de poing à M. Tine, le blessant notamment au niveau de la bouche. À la barre, il a présenté ses excuses alors que le procureur de la République a demandé l’application de la loi.
In fine, le juge a déclaré I. Dièye coupable de coups et blessures volontaires et l’a condamné à trois mois de prison avec sursis.
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