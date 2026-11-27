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Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 1 heure

Kolda : un véhicule du ministère de l'Urbanisme impliqué dans un accident

Le commissariat central de Kolda a été informé, ce vendredi 27 novembre 2026, vers 10 heures, d'un accident matériel de la circulation routière survenu au quartier Escale.

Les policiers se sont aussitôt transportés sur les lieux. Ils y ont constaté qu'un véhicule particulier de marque ISUZU, immatriculé AD et appartenant au ministère de l'Urbanisme, avait été heurté par un autre véhicule. L'ISUZU était conduit par M. Sambou, titulaire d'un permis de conduire, selon les premiers éléments de l'enquête de la police.

Le véhicule à l'origine du choc est de marque Mercedes Benz, immatriculé AA. Son conducteur, I. Seydi, est titulaire d'un permis de conduire sénégalais.

D'après les déclarations recueillies sur place, I. Seydi effectuait une manœuvre de marche arrière lorsqu'il aurait, par inadvertance, heurté l'aile avant gauche de l'ISUZU. Le choc n'a occasionné qu'un léger dommage, localisé au niveau de cette aile.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un véhicule ISUZU du ministère de l'Urbanisme a été heurté par un véhicule Mercedes Benz au quartier Escale de Kolda, le vendredi 27 novembre 2026 vers 10 heures. - Selon les déclarations recueillies sur place, le conducteur de la Mercedes, I. Seydi, effectuait une marche arrière lorsqu'il a heurté l'aile avant gauche de l'ISUZU, causant un léger dommage. - Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.