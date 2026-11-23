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Auteur: El Hadji COLY, correspondant à Kolda

Kolda : un véhicule fauche deux ouvriers de la SONACOS, un mort et un blessé grave

Idrissa Kandé n'est plus. Cet ouvrier saisonnier à la SONACOS de Kolda est décédé ce lundi matin dans un accident de la circulation sur la RN6.

​En effet, de retour du travail, Idrissa Kandé et un de ses collègues marchaient tranquillement aux abords de la route pour regagner leurs domiciles respectifs. Tout à coup, un véhicule particulier venu de derrière les a violemment heurtés. Sur le coup, Idrissa a rendu l'âme face à l'intensité du choc. Quant à son compagnon, il s'en est sorti avec une fracture à la jambe et quelques égratignures.

​Le corps sans vie du défunt a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Kolda, où le blessé a également été admis en soins intensifs. Le chauffeur du véhicule particulier est, quant à lui, entre les mains des forces de sécurité. Idrissa Kandé laisse derrière lui une épouse et des enfants aujourd'hui orphelins.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Idrissa Kandé, ouvrier saisonnier à la SONACOS de Kolda, est décédé lundi matin dans un accident sur la RN6. - Un véhicule particulier a heurté Idrissa Kandé et un collègue qui marchaient aux abords de la route en rentrant du travail ; le collègue a une fracture à la jambe. - Le corps a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Kolda, le blessé admis en soins intensifs et le chauffeur est entre les mains des forces de sécurité.