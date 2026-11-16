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Auteur: Senewebnews-RP

La collégienne et le vendeur de « Keur Serigne Bi » en prison : le secret qui a tout basculé

Admise dans une structure sanitaire, la collégienne finit en prison après les résultats du médecin légiste. Âgée de 16 ans et élève en classe de 3e à Sandiara, l'adolescente a dissimulé une grossesse de six mois, par crainte d'être exclue de son établissement scolaire. Le 4 novembre, campe L’Observateur, elle s’est rendue à Dakar pour se procurer des comprimés abortifs auprès d'un marchand ambulant au marché « Keur Serigne Bi », pour la somme de 15 000 FCFA.

L'alerte médicale

Après avoir pris les médicaments le 6 novembre, elle a été contrainte de se rendre dans une clinique privée de Sandiara, en raison de violentes douleurs. Elle y a accouché d'une fille qui n'a malheureusement pas survécu, malgré plusieurs évacuations sanitaires. Sur ce point, le quotidien du Groupe futurs médias signale que les conclusions du médecin légiste ont révélé un avortement clandestin provoqué, poussant la structure à alerter la gendarmerie.

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C’est ainsi que, avance la même source, la mise en cause, interpellée, a reconnu les faits et balancé son présumé complice. L’Observateur note que ce dernier est passé à table, à son tour, avouant la vente des médicaments, mais il conteste le prix (10 000 FCFA au lieu de 15 000.

Il ressort des premiers éléments de l’enquête, charge le journal, qu’il n’en est pas à son coup d’essai. « Plus grave encore, le marchand ambulant révèle qu'il a déjà fait l'objet d'une arrestation par le passé pour des faits identiques. »

Les deux ont été placés sous mandat de dépôt à la MAC de Mbour pour avortement clandestin et complicité.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une collégienne de 16 ans, élève en 3e à Sandiara, a dissimulé une grossesse de six mois et a acheté des comprimés abortifs pour 15 000 FCFA à un marchand ambulant au marché « Keur Serigne Bi ». - Après avoir pris les médicaments, elle a accouché dans une clinique privée de Sandiara d'une fille qui n'a pas survécu ; le médecin légiste a conclu à un avortement clandestin provoqué et la structure a alerté la gendarmerie. - La collégienne a reconnu les faits et désigné le vendeur, qui a avoué la vente mais contesté le prix (10 000 FCFA au lieu de 15 000) et révélé une arrestation antérieure pour des faits identiques ; les deux ont été placés sous mandat de dépôt à la MAC de Mbour.