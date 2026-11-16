La collégienne et le vendeur de « Keur Serigne Bi » en prison : le secret qui a tout basculé
Admise dans une structure sanitaire, la collégienne finit en prison après les résultats du médecin légiste. Âgée de 16 ans et élève en classe de 3e à Sandiara, l'adolescente a dissimulé une grossesse de six mois, par crainte d'être exclue de son établissement scolaire. Le 4 novembre, campe L’Observateur, elle s’est rendue à Dakar pour se procurer des comprimés abortifs auprès d'un marchand ambulant au marché « Keur Serigne Bi », pour la somme de 15 000 FCFA.
L'alerte médicale
Après avoir pris les médicaments le 6 novembre, elle a été contrainte de se rendre dans une clinique privée de Sandiara, en raison de violentes douleurs. Elle y a accouché d'une fille qui n'a malheureusement pas survécu, malgré plusieurs évacuations sanitaires. Sur ce point, le quotidien du Groupe futurs médias signale que les conclusions du médecin légiste ont révélé un avortement clandestin provoqué, poussant la structure à alerter la gendarmerie.
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C’est ainsi que, avance la même source, la mise en cause, interpellée, a reconnu les faits et balancé son présumé complice. L’Observateur note que ce dernier est passé à table, à son tour, avouant la vente des médicaments, mais il conteste le prix (10 000 FCFA au lieu de 15 000.
Il ressort des premiers éléments de l’enquête, charge le journal, qu’il n’en est pas à son coup d’essai. « Plus grave encore, le marchand ambulant révèle qu'il a déjà fait l'objet d'une arrestation par le passé pour des faits identiques. »
Les deux ont été placés sous mandat de dépôt à la MAC de Mbour pour avortement clandestin et complicité.
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