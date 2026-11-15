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Labgar : Un enfant de 3 ans mortellement fauché par une camionnette

Auteur: Lamine Ndiaye

1753 Lectures 1 Commentaires | English
Labgar : Un enfant de 3 ans mortellement fauché par une camionnette

Labgar : Un enfant de 3 ans mortellement fauché par une camionnette

​Les habitants de la commune de Labgar, dans le département de Linguère, sont sous le choc. Une camionnette transportant du sable vers un chantier situé à la périphérie de la localité a violemment heurté un garçonnet âgé de trois ans, répondant au nom de Moussa Ndiaye.

​L’accident s’est produit le jeudi 12 novembre 2026, vers 17 heures. Selon les informations recueillies auprès des témoins sur place, le petit garçon courait en direction du véhicule. Le chauffeur, qui n'avait pas aperçu l'enfant sur sa trajectoire, l'a violemment percuté. La victime est décédée sur le coup.

​La dépouille de l’enfant a été acheminée à la morgue de l’hôpital Magatte Lô de Linguère. Quant au conducteur de la camionnette, il a été placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Labgar pour homicide involontaire, en attendant les suites de l'enquête.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Une camionnette transportant du sable a mortellement heurté un garçon de 3 ans, Moussa Ndiaye, le jeudi 12 novembre 2026 vers 17 heures à Labgar. - Selon des témoins, l'enfant courait vers le véhicule et le chauffeur ne l'avait pas aperçu ; la victime est décédée sur le coup. - La dépouille a été acheminée à la morgue de l'hôpital Magatte Lô de Linguère et le conducteur a été placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Labgar pour homicide involontaire.
Auteur: Lamine Ndiaye
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Commentaires (1)

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    Dado il y a 55 minutes
    Virez dg ANASER Atoumane sy un incompetent au cv douteux

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