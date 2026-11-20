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Auteur: Khady NDOYE

Le 3FPT lance « Marins de la Petite Côte » : 1 000 pêcheurs formés aux métiers de la mer et à la sécurité maritime

Doté d'une enveloppe de 377,4 millions de FCFA, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), en partenariat avec l'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM), lance le programme « Marins de la Petite Côte ». Sur six mois, 1 000 pêcheurs artisans de Mbour, Joal-Fadiouth et Nianing suivront un cursus certifiant de 54 heures alliant survie en mer, navigation moderne et ouverture vers les métiers de l'offshore et de la marine marchande.

La sécurité en mer et la professionnalisation de la pêche artisanale sont au cœur du programme « Marins de la Petite Côte », lancé avec l’ambition de former 1 000 pêcheurs artisans du département de Mbour. Financé à hauteur de 377,4 millions de FCFA par le 3FPT, ce programme entend transformer les pratiques, renforcer la sécurité des équipages et ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles aux acteurs de la pêche.

​Pour le directeur général du 3FPT, la mer ne doit plus être synonyme de drames, de chavirements et de familles endeuillées.

​« La mer ne doit pas être rouge, la mer doit être bleue. Les pirogues ne doivent pas être cassées, les pirogues doivent être sécurisées. Et tout départ doit avoir un bon retour », a soutenu le DG Souleymane Kane. (Note : orthographe harmonisée selon les occurrences « Souleye » / « Soulaye » du texte original — vérifier la graphie exacte souhaitée entre Souleye et Soulaye Kane).

​Ce programme de formation « Marins de la Petite Côte », destiné aux pêcheurs de Mbour, Joal-Fadiouth et Nianing, est une initiative qui intervient dans un contexte marqué par l’éloignement croissant des zones de pêche, la raréfaction des ressources halieutiques et l’exposition accrue des pêcheurs aux risques en mer.

​Souleye Kane inscrit cette initiative dans la dynamique de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.

​« Nous avons la lourde responsabilité de trouver les Sénégalaises et les Sénégalais là où ils sont, d’évaluer leurs besoins de formation, de les traduire en bilan de compétences et de capacités et d’offrir les possibilités de s’insérer et de participer à la vie économique et sociale du Sénégal », a-t-il expliqué.

​Pour le DG du 3FPT, cette première étape sur la Petite Côte marque le début d’une dynamique appelée à s’étendre à l’ensemble du littoral sénégalais. De la Grande Côte à la Casamance, l’ambition est de toucher les communautés de pêcheurs et de renforcer leur accès à la formation professionnelle.

​L’urgence de sécuriser des pêcheurs exposés

​La représentante du directeur de l’Agence nationale des affaires maritimes (ANAM), Sokhna Benga, a rappelé les dangers auxquels sont confrontés les pêcheurs artisans. Avec la raréfaction des ressources, les pirogues s’éloignent désormais entre 40 et 60 kilomètres des côtes, augmentant considérablement les risques liés aux intempéries, aux incendies, aux abordages et aux chavirements.

​Dans ce contexte, la majorité des pêcheurs évoluent encore sans formation spécifique à la sécurité, sans certification professionnelle et parfois en marge du cadre réglementaire maritime.

​L’ANAM entend ainsi accompagner leur inscription dans la communauté des gens de mer, à travers la délivrance de cartes de marin ou de livrets professionnels, les visites médicales d’aptitude, la certification des formations et le suivi de leurs carrières.

​L’agence rappelle avoir mis en place, depuis juin 2021, une école itinérante destinée à rapprocher la formation des pêcheurs de leurs lieux de travail. Plus de 3 500 capitaines d’embarcations non pontées ont déjà été formés et enrôlés dans ce cadre.

​Le programme « Marins de la Petite Côte » vient donc consolider cette dynamique, avec une ambition plus large de qualification et de professionnalisation.

​54 heures pour acquérir les réflexes de survie

​La formation sera organisée en deux étapes. La première, d’une durée de 24 heures, portera sur l’initiation aux métiers de la mer : navigation, compas, GPS, radio VHF, règles anticollision, météo, moteur hors-bord et pêche responsable.

​Après la visite médicale et les formalités d’inscription maritime, les bénéficiaires suivront 30 heures de formation de base à la sécurité, conformément aux exigences de la convention STCW. Au programme : techniques de survie en mer, lutte contre l’incendie, premiers secours, sécurité à bord et responsabilités sociales des marins.

​Une attention particulière sera également accordée à la prévention de la violence et du harcèlement à bord.

​Dispensées en français et en wolof, les sessions privilégieront les exercices pratiques, avec plus de 60 % du temps consacré à la mise en situation. Les 1 000 bénéficiaires seront répartis en 40 sessions de 25 stagiaires sur une période de six mois.

​L’objectif est de permettre aux pêcheurs d’acquérir des réflexes indispensables : enfiler correctement un gilet de sauvetage, utiliser un radeau de survie, maîtriser les gestes de premiers secours ou encore intervenir face à un incendie.

​Une passerelle vers d’autres métiers maritimes

​Au-delà de la pêche artisanale, le programme ambitionne également d’ouvrir de nouveaux horizons professionnels aux jeunes. Le capitaine Mamadou Gassama a insisté sur la portée du certificat de sécurité de base, présenté comme le premier titre indispensable pour accéder à plusieurs métiers maritimes.

​Marine marchande, servitude portuaire, activités offshore : autant de débouchés potentiels pour des jeunes désireux de valoriser leur expérience de la mer dans des secteurs plus structurés.

​Il a annoncé l’ambition d’orienter au moins 100 bénéficiaires vers des parcours complémentaires susceptibles de les conduire à des fonctions plus qualifiées, y compris celles de commandement.

​« À ceux qui regardent l’horizon en rêvant de partir par des pirogues surchargées, il existe un autre chemin vers le large, un chemin légal, qualifiant et digne », a-t-il souligné, invitant les jeunes à saisir cette opportunité.

​Avec l’entrée du Sénégal dans l’ère des hydrocarbures offshore, l’ANAM voit également dans cette qualification un moyen de préparer les marins nationaux aux opportunités offertes par les navires ravitailleurs, remorqueurs et autres unités intervenant dans les activités pétrolières et gazières.

​Faire de la Petite Côte un modèle national

​Le programme repose sur un partenariat entre le 3FPT, l’ANAM, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles de pêcheurs et l’organisme agréé Étoile Marine Sénégal, chargé de l’ingénierie et de la mise en œuvre pédagogique.

​L’ANAM souhaite formaliser prochainement une convention avec le 3FPT afin de pérenniser et d’étendre cette expérience à l’ensemble du littoral. Pour les initiateurs, le véritable succès ne se mesurera pas uniquement au nombre de certificats délivrés. Il se jugera aussi à l’évolution des comportements en mer, notamment au port systématique des équipements de sécurité.

​Au terme des six mois, les 1 000 pêcheurs seront formés, inscrits, certifiés et davantage protégés.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le 3FPT lance le programme « Marins de la Petite Côte », doté de 377,4 millions de FCFA, pour former 1 000 pêcheurs artisans de Mbour, Joal-Fadiouth et Nianing. - La formation de 54 heures sur six mois porte sur la survie en mer, la navigation moderne et la sécurité maritime, avec plus de 60 % d'exercices pratiques en français et en wolof. - Le programme vise aussi à ouvrir des débouchés vers la marine marchande, l'offshore et la servitude portuaire, avec l'ambition d'orienter au moins 100 bénéficiaires vers des parcours complémentaires.