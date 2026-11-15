societe

Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr

« Le Sénégal se vide » : le cri d'alarme de Boubacar Sèye face aux départs vers les Canaries

Alors que près de 2 000 arrivées de migrants ont été recensées sur les côtes espagnoles entre les 13 et 14 novembre 2026, le président d'Horizon Sans Frontières, Boubacar Sèye, monte au créneau. Dénonçant l'absence d'une véritable stratégie publique au-delà des déclarations de circonstance après chaque naufrage, il réclame l'organisation d'Assises nationales et des investissements massifs dans l'emploi des jeunes pour stopper cette hémorragie.

​« Le Sénégal se vide. » C'est le cri d'alarme lancé par Boubacar Sèye, président de l'organisation Horizon Sans Frontières. Selon lui, en l'espace de deux jours, les 13 et 14 novembre 2026, près de 2 000 personnes ont été recensées parmi les arrivées par embarcations sur les côtes espagnoles. Face à la multiplication des débarquements aux îles Canaries, il interpelle directement les autorités sénégalaises et réclame une véritable politique nationale de lutte contre l'émigration irrégulière.

​Dans une déclaration au ton particulièrement alarmiste, Boubacar Sèye dénonce une situation devenue, selon lui, une urgence nationale. Il s'inquiète des départs massifs de jeunes Sénégalais qui continuent de prendre la mer à bord de pirogues de fortune, au péril de leur vie, dans l'espoir de rejoindre l'Europe.

​Pour le responsable d'Horizon Sans Frontières, les chiffres enregistrés en seulement quarante-huit heures aux îles Canaries doivent provoquer un électrochoc au sommet de l'État. Il déplore surtout l'absence d'une communication gouvernementale soutenue et d'un débat national permanent sur cette crise migratoire.

​S'il reconnaît les réactions officielles intervenues après le drame de Kébémer, Boubacar Sèye estime que les condoléances et les déclarations de circonstance ne sauraient tenir lieu de politique migratoire : « Le Sénégal ne peut pas se contenter de réagir après chaque catastrophe, puis retomber dans le silence jusqu'au prochain naufrage », déplore-t-il.

​Au-delà des interceptions de pirogues et des arrestations de passeurs, il appelle à un changement radical de stratégie. Chômage, précarité, manque de perspectives et difficultés du secteur de la pêche constituent, selon lui, les principaux moteurs de cette hémorragie migratoire.

​Des exigences adressées au gouvernement

​Face à cette situation, le président d'Horizon Sans Frontières formule plusieurs propositions concrètes. Il réclame notamment l'organisation d'Assises nationales sur les migrations internationales, la mise en place d'une commission nationale indépendante dédiée à la question, ainsi que le renforcement des campagnes de sensibilisation dans les localités les plus touchées.

​Il plaide également pour des investissements économiques ciblés en faveur des jeunes, particulièrement dans la pêche, l'agriculture, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat. Il insiste, par ailleurs, sur la nécessité d'un accompagnement digne des familles endeuillées et des proches de personnes portées disparues en mer.

​Boubacar Sèye invite ainsi le gouvernement à sortir de sa réserve et à présenter un plan d'action national assorti d'objectifs précis et de mécanismes de suivi. Sa conviction tient en une formule : « Il faut arrêter de compter uniquement les pirogues interceptées et commencer à compter les emplois créés, les jeunes formés et les perspectives offertes à notre jeunesse. »

​Pour Horizon Sans Frontières, le Sénégal ne peut plus se résigner à voir ses fils et ses filles disparaître dans l'Atlantique : « Le silence n'est plus une option. L'inaction n'est plus acceptable », martèle Boubacar Sèye, qui appelle l'État à prendre pleinement ses responsabilités face à ce qu'il considère comme un péril national.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Boubacar Sèye, président d'Horizon Sans Frontières, alerte sur près de 2 000 arrivées de migrants recensées sur les côtes espagnoles les 13 et 14 novembre 2026. - Il dénonce l'absence de véritable stratégie publique au-delà des déclarations après chaque naufrage et réclame des Assises nationales sur les migrations internationales. - Il plaide pour des investissements massifs dans l'emploi des jeunes, notamment dans la pêche, l'agriculture, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat.