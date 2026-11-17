societe

Auteur: Senewebnews-RP

Liaison secrète avec une mineure : pourquoi l’électricien échappe à la prison

﻿

A. Diallo, électricien de 20 ans, est averti. Placé sous mandat de dépôt le 9 novembre dernier, il rentre chez lui en écopant du sursis. Pendant deux ans, le couple s’est vu en secret. L'Observateur relate le procès de ce jeune homme jugé pour cette liaison cachée avec une élève de 13 ans.

Pour communiquer, il lui avait remis « la somme de 2 500 francs CFA afin qu'elle s'achète un téléphone portable », ce qui leur permettait de s'appeler « chaque nuit jusqu'à 1 heure du matin ». Dans une « correspondance enflammée », il lui écrivait notamment : « Tu es la raison de ma vie ».

Pour le retrouver, selon L'Observateur, « l'élève avait déjà avoué profiter des courses confiées par son père pour filer retrouver son amoureux. À l’audience, elle a reconnu avoir même attendu que ses parents s'endorment profondément pour quitter le domicile familial, un soir à 23 heures, afin de le rejoindre » « à l'abri des regards, derrière un cabinet paramédical ». L'idylle a pris fin lorsque le père a découvert le pot aux roses.

À la barre du tribunal de Guédiawaye, la mineure a tenté de le protéger en affirmant qu'il ne lui avait « rien fait ». Le ministère public a sollicité une condamnation en se fondant sur les appels, les sorties nocturnes et un examen médical décrivant un hymen « intact, mais présentant une béance ».

L'Observateur rapporte que le tribunal a finalement relaxé le prévenu du chef de corruption, mais l'a déclaré coupable de détournement de mineur, le condamnant à six mois de prison avec sursis.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - A. Diallo, électricien de 20 ans, a été condamné à six mois de prison avec sursis pour détournement de mineur et relaxé du chef de corruption. - Il avait remis 2 500 francs CFA à l'élève de 13 ans pour qu'elle achète un téléphone et communiquer avec lui chaque nuit. - La mineure a reconnu des sorties nocturnes pour le rejoindre, et le père a découvert la liaison.