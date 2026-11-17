Linguère : Le mur à six milliards du Ranch de Dolly éventré par des voleurs de bétail
Situé dans la zone sylvo-pastorale du Ferlo (département de Linguère), le mur de clôture du Ranch de Dolly, financé pour un montant de six milliards de FCFA et inauguré le 23 décembre 2018, est un ouvrage majeur destiné à sécuriser l’espace pastoral. Depuis quelque temps, cette infrastructure, qui s’étend sur une longueur de 120 kilomètres et sur une hauteur de deux mètres, fait l’objet d’actes de vandalisme.
De supposés voleurs de bétail cassent le mur pour y accéder afin de commettre leurs forfaits. Au lieu de passer par l’une des 14 portes du ranch, ces personnes mal intentionnées détruisent nuitamment la clôture pour emporter le bétail volé.
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Des actes que les acteurs du secteur de l’élevage déplorent, tout en interpellant les autorités afin qu'elles prennent toutes les dispositions nécessaires pour préserver cet acquis.
« Nous condamnons fermement ces actes de banditisme qui risquent de tuer le secteur de l’élevage si l’on n'y prend pas garde. Nous invitons l’État, à travers les Forces de défense et de sécurité, à faire des patrouilles nocturnes pour mettre la main sur ces présumés casseurs du mur », a déclaré Sabakhao Ka, secrétaire général de la Maison des éleveurs de Linguère.
De son côté, le directeur du Ranch de Dolly appelle les populations riveraines à dénoncer les auteurs de ces dégradations : « Ce bien de l’État doit être préservé. Pour cela, nous appelons tout le monde à collaborer avec les services de l’État présents au niveau du ranch afin de mettre hors d’état de nuire les mis en cause », a indiqué Idrissa Lecor.
Commentaires (24)
Il suffit juste de renforcer les instituts d'informatique des universités et les forces de defense et securité en mettant un bon cadre de collaboration et de mutualisation.
Ceci encouragerait le developpemnt de l'Elevage, l'Agriculture et le Tourisme.
Sortons de notre sommeil là et exploitons les opportinités
C'est ce qu'on appelle de la surfacturation. Spécialité des libéraux, de 2000 à 2024
mais au moins eux ont réalisé quelque chose.
Les suivants n'ont rien fait et on détourné le triple
Il faut criminaliser le vol de betail severement
cad 50000 le mètre
c'est raisonnable
on a donne' le chiffre de 120km.
Mais on sait pas si c'est 120km carre', ou 120km de longeur.
Donc on ne nous sert pas l'information complete pour faire nos calculs exacts.
D'ou ma conclusion que l'auteur est trop nul et insousciant de l'information complete a vehiculer.
Lecteurs aussi nul et trop rapide dans les pense'es.
Moi aussi je peux etre aussi nul.
A vous de juger.
son épaisseur .MERCI
Y'a eu une surfacturation monstre...Et,ce mur ne fait pas 2 metres de haut.
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