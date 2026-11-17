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Auteur: Lamine Ndiaye

Linguère : Le mur à six milliards du Ranch de Dolly éventré par des voleurs de bétail

Situé dans la zone sylvo-pastorale du Ferlo (département de Linguère), le mur de clôture du Ranch de Dolly, financé pour un montant de six milliards de FCFA et inauguré le 23 décembre 2018, est un ouvrage majeur destiné à sécuriser l’espace pastoral. Depuis quelque temps, cette infrastructure, qui s’étend sur une longueur de 120 kilomètres et sur une hauteur de deux mètres, fait l’objet d’actes de vandalisme.

​De supposés voleurs de bétail cassent le mur pour y accéder afin de commettre leurs forfaits. Au lieu de passer par l’une des 14 portes du ranch, ces personnes mal intentionnées détruisent nuitamment la clôture pour emporter le bétail volé.

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​Des actes que les acteurs du secteur de l’élevage déplorent, tout en interpellant les autorités afin qu'elles prennent toutes les dispositions nécessaires pour préserver cet acquis.

​« Nous condamnons fermement ces actes de banditisme qui risquent de tuer le secteur de l’élevage si l’on n'y prend pas garde. Nous invitons l’État, à travers les Forces de défense et de sécurité, à faire des patrouilles nocturnes pour mettre la main sur ces présumés casseurs du mur », a déclaré Sabakhao Ka, secrétaire général de la Maison des éleveurs de Linguère.

​De son côté, le directeur du Ranch de Dolly appelle les populations riveraines à dénoncer les auteurs de ces dégradations : « Ce bien de l’État doit être préservé. Pour cela, nous appelons tout le monde à collaborer avec les services de l’État présents au niveau du ranch afin de mettre hors d’état de nuire les mis en cause », a indiqué Idrissa Lecor.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le mur de clôture du Ranch de Dolly, financé à hauteur de six milliards de FCFA et inauguré le 23 décembre 2018, s'étend sur 120 kilomètres de long et deux mètres de haut. - De supposés voleurs de bétail cassent nuitamment le mur pour y accéder au lieu de passer par l'une des 14 portes du ranch. - Sabakhao Ka, secrétaire général de la Maison des éleveurs de Linguère, appelle l'État à faire des patrouilles nocturnes, et le directeur du ranch Idrissa Lecor invite les populations riveraines à dénoncer les auteurs.