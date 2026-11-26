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Auteur: Lamine NDIAYE

Louga : ​choc frontal entre un 4x4 et un war gaindé, trois morts sur le coup

Un accident mortel s’est produit ce jeudi 26 novembre vers 7 heures sur l'axe Potou-Gabar, dans la commune de Léona (département de Louga). Un véhicule 4x4 de marque Mitsubishi L200 est entré en collision avec un war gaindé. Le bilan est lourd : trois personnes ont perdu la vie sur le coup.

​Tous les corps sans vie ont été déposés à la morgue de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs-pompiers. La gendarmerie de Potou a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.